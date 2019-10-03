Samanyolu Haber /Gündem / Dava AİHM'e taşındı /03 Ekim 2019 20:37

Dava AİHM'e taşındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması hakkındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Evrensel Yol Partisi Başkanı Metin Güler Erdoğan'ın diplomasının gerçekliğinin doğrulanmadığı için 'Erdoğan yargılansın' mitingi düzenleyecek.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploma tartışması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşındı. 

Evrensel Yol Partisi Genel Başkanı Metin Güler, Türkiye mahkemelerinde ve Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) bir sonuç alamayınca konuyu geçen yıl AİHM'e müracaat etmişti. 

AİHM’de geçen ay konuyu ele almaya karar vermiş, belgeler ve şikayetler, raportörler tarafından inceleme alınmıştı. Metin Güler, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı. 

AİHM ÖNÜNDE MİTİNG YAPACAKLAR

Güler yaptığı paylaşımda, “Avrupa ve Türkiye'de hak,hukuk,adalet için mucadele veren Avukatlar ve Avrupa'da yaşayan Türkiye Halkı ile birlikte AİHM önünde sahte diplomalı Erdoğan'nın yargılanıp AİHM Avrupa insan hakları mahkemesine hesap vermesi için büyük bir miting örgütlüyorlar. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra çok yakın zamanda tarihi ve günü belirlenerek kamuoyuna çağrı yapacaklarını avukatlar bizlere bildirdiler.” diye yazdı. 

İşte Metin Güler'in paylaşımı:


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