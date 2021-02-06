Dava yok, ihraç var

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) mesleklerinden ihraç edilen kişilerin ve kapatılan kurumların temsilcilerinin itirazlarını görüşmek üzere kurulan Olağanüstü Hal (OHAL) İnceleme Komisyonu, 14 bin 320 başvuruyu daha görüştükten sonra çalışmalarını tamamlayacak.





KHK ile ihraç edilenler için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de talebiyle kurulan ancak ‘yavaş çalışması’ ve kararları ile tartışmaların merkezinde yer alan OHAL İnceleme Komisyonu’nun 2020 Faaliyet Raporu yayımlandı. Rapora göre, kuruma başvuru sayısı, 126 bin 630 oldu. 13 bin 170 başvuru kabul edildi, diğer başvurucuların kamuya dönmelerinin önü kapandı.





Komisyona başvuru yapanların adli soruşturma süreçleri, raporda kendisine yer buldu. Buna göre, KHK ile ihraç edilen yurttaşlardan 12 bin 797’si hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı. Bu kişiler, ne ile suçlandıklarını öğrenemedi. Eşinin itirazı reddedilmesi ve örgütle bağı tespit edilmesine rağmen bin 116 KHK’li ise mesleklerine iade edildi.





Raporda, OHAL Komisyonu’nun başvuruları değerlendirme kriterleri de sıralandı. Soruşturma dosyalarındaki tespitler, ByLock bilgileri, talimat ile Bank Asya’da açılan hesaplar ve yatırılan paralar, ilk kriterler olarak sıralandı. Belirtilen kriterler arasında, örgüte aidiyeti gerekçesiyle kapatılan sendika, dernek, vakıf ve federasyonlara üyelik veya yöneticilik bilgisi de yer aldı.











