Davet polemiğine Soylu da katıldı: Açık söyleyeyim, Ekrem Bey’i ben davet etmedim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, depremle ilgili üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edimediği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı telefon görüşmesini yazdı.





Fatih Altaylı'nın "Bakan Soylu: Masada yeri bile hazırdı" başlıklı köşe yazısı şöyle:





"Son yılların en tatsız tuzsuz derbisinden dönmüşüm eve.

Kazanamamamızdan çok Galatasaray’ın son derece kötü bir futbol oynamaya devam etmesine takık kafam.





Galatasaray’ın yarı kadro kalitesindeki Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan daha iyi oyun oynamış olmasının izahını yapmaya çalışıyoruz maçtan birlikte döndüğümüz arkadaşlarla.

Telefon çaldı.

Kesin dalga geçmek için arayan bir Fenerbahçelidir diyerek açtım telefonu.

Karşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu buldum.





Gülerek “Maçtan dolayı üzgünsünüzdür ama kusura bakmayın ben de bu maç sayesinde uzun zamandan beri ilk defa iyi bir uyku çektim” dedi.

Maçı izlemek için televizyon karşısına geçmiş Soylu ve sıkıntıdan uyumuş.

Haklı.