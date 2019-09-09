David Beckham’dan Lionel Messi’ye büyük teklif

Inter Miami’nin kurucusu ve başkanı olan David Beckham, her sezon sonunda kontratını fesh etme hakkı olan Lionel Messi’ye teklif götürdü.





BOLD – Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi’nin her sezon sonunda takımdan ayrılma hakkının olduğunu açıklaması eski futbolcu İnter Miami’nin kurucusu David Beckham’ın ilgisini çekti. İspanyol basını da bu konuyla yakından ilgileniyor. Lionel Messi’nin her sezon sonunda sözleşmesini fesh etme hakkının olması Katalan medyasının da manşetlerini süslüyor.





MUNDO DEPORTİVO’DAN AMERİKA İDDİASI







Katalonya merkezli Mundo Deportivo gazetesinde yer alan habere göre; 33 yaşındaki Lionel Messi, sezon sonunda Barcelona’dan ayrılarak ABD MLS takımlarından Inter Miami’ye transfer olmayı ciddi şekilde düşünüyor. David Beckham’ın kurucuları arasında olduğu Inter Miami, Messi’ye çok önemli bir teklif yaptı.





ABD’nin yaşam kalitesi en yüksek yerlerinden biri olan Miami’de Güney Amerika ve Hispanik nüfüsun fazla olmasının da Messi’yi etkileyen faktörler arasında olduğu vurgulandı. 4 yıldan bu yana kurulma aşamasında olan, logosunu duyuran ve MLS’te mücadele etme hakkını da alan Inter Miami, henüz resmi bir maça çıkmadı.

Messi’nin sözleşmesinde ayrılma maddesi yer alsa da bunu uygulamaya koyup koymayacağı ise belirsiz. Yıldız oyuncunun şimdilik bu maddeyi uygulamaya geçirme gibi bir düşüncesinin de olmadığı iddialar arasında yer alıyor.