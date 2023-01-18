Davos’da gündem Ukrayna'ya Yardım

Samanyoluhaber - Ukrayna







İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset açılış konuşmasında Ukrayna’ya yardım vurgusu yaptı.







Berset, demokratik ülkelerin Ukrayna ile gösterdiği büyük dayanışmanın, ülkedeki halk ve savaş nedeniyle başka ülkelere göç eden Ukraynalılarla dayanışma anlamında da çok önemli olduğunu söyledi.





Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında dünyanın büyük krizleri tecrübe ettiğini belirten Berset, Rusya'nın Ukrayna gibi barışçıl bir ülkeye "vahşi" şekilde saldırdığını dile getirdi.





Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan benzer şekilde Ukrayna’ya yardıma devam edilmesi çağrısı geldi.





Ursula von der Leyen de Davos'ta toplanan şirket yöneticileri ve dünya liderlerine Ukrayna'ya yardıma devam etmeleri çağrısında bulundu.





Von der Leyen, ”Ukrayna Avrupa Birliği üyesi olmak istiyor. Bu, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine uzanan yolu inşa etmek amacıyla yatırım ve reform yapmak için kusursuz bir fırsat. Size çağrım şu: Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Ukrayna, mümkün olabildiğince fazla destek almayı hak ediyor” dedi.





Ukrayna Devlet Başkanı’nın eşi Olena Zelenska zirvenin onur konuklarından. Yaptığı konuşmada, “Ukraynalılar'ın savaşa bir gün bile ara veremediğini, her gün hayatlarını riske atmak zorunda olduklarını” söyledi, ancak tüm dünyanın barış için birlik olacağına inancının da altını çizdi.





Olena Zelenska, dünya liderleri ve şirket yöneticilerini, Rusya'nın işgalinin çocukların ölümüne ve dünyada gıda güvensizliğine yol açtığı bu dönemde etkisiz olmakla suçladı. “savaşın birinci yıldönümü yaklaşırken ailelerin gözyaşları içinde doktorların çocuklarını kurtarmaya çalışmasını seyrettiğini, çiftçilerin mayın dolu tarlalarına dönmeye korktuklarını söyledi ve 1986 yılındaki nükleer felakete atıfta bulunarak ”Yeni bir Çernobil'in meydana gelmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.





Davos zirvesi, Ukraynalı temsilcilere, tank ve roketsavar savunma sistemleri gibi silah yardımları ve uluslararası arenada alacağı bağış desteğini arttırması için bir fırsat sunuyor. Amerika, Fransa, İngiltere ve başka ülkeler, Ukrayna'ya tank ve zırhlı muharebe araçları gibi daha güçlü silahları gönderme taahhüdünde bulunuyor.