Samanyolu Haber /Dünya / Davos'a koronavirüs engeli /17 Mayıs 2021 22:51

Davos'a koronavirüs engeli

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edildi.

WEF'den yapılan açıklamada, 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilmesi planlanan WEF 2021 Yıllık Özel Toplantısı'nın, aşılamadaki farklı hızlar, Covid-19'daki yeni varyantlar ve seyahat etmedeki belirsizliklerin küresel bir toplantıyı imkânsız hale getirmesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Gelecek yıllık toplantının 2022'nin ilk yarısında yapılacağı belirtilen açıklamada, toplantının nihai yerinin ise henüz belirlenmediği bildirildi.

Davos Zirvesi'ne her yıl 120'ye yakın ülkeden 3 bin iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.
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