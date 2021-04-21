Samanyolu Haber /Gündem / Davulcunun kendisini bulamadılar, benzerine ceza kestiler /21 Nisan 2021 11:23

Davulcunun kendisini bulamadılar, benzerine ceza kestiler

Kayıp 128 milyar dolar tartışmasında ilginç bir olay yaşandı. Kastamonu'da "128 milyar dolar nerede?" diye mani okuyan davulcuya benzediği gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ve CHP üyesi Emre Tiftik’e idari para cezası uygulandı.

SHABER3.COM

Kastamonu’da geçen günlerde 128 milyar dolar nerede manisi eşliğinde ramazan davulu çalan kişiyi arayan emniyet, sırtı dönük olan ve yüzü görülmeyen davulcuya benzediği gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi ve CHP üyesi Emre Tiftik’e ceza kesti. 

İTİRAZ EDECEK

Tebligatta delil olarak ise “Olay günü tutanak tutulmuş olması”, “Videodaki davulcuya benzediği” ve “Sosyal medyada davulcu hakkında paylaşımda bulunması” gösterildi. Kararı değerlendiren Tiftik, “Genç bir hukukçu adayı olarak ülkem adına çok üzüldüm. Bugün, yarın ve daima hukuksuzluklara karşı mücadele edecek, üstünlerin hukukuna karşı hukukun üstünlüğünü savunacağım” diye konuştu. Tiftik cezaya itiraz edeceğini de kaydetti. 

Polis Emre Tiftik'e sokağa çıkma yasağını ihlal etme suçundan 900, kabahatler kanunu kapsamında ise 204 TL olmak üzere toplamda bin 114 TL idari para cezası kesti.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Davulcunun kendisini bulamadılar, benzerine ceza kestiler Sonraki Haber >>

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:40