Davutoğlu: 6’lı masada farklı opsiyonlar gündeme gelebilir

“KENDİ LOGOMUZ, KENDİ İSMİMİZLE GİRMEYE ÖNCELİK VERİYORUZ. ANCAK HER OPSİYONA AÇIĞIZ”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’nin açılışına katılmak üzere Antalya’ya geldi. Başkan Muhittin Böcek’in daveti üzerine geldiğini aktaran Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi İl Başkanlığı’ndaki görüşme sonrasında Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ni (AGC) ziyaret etti. Davutoğlu, burada gündeme dair soruları yanıtladı.Üçüncü ittifakla ilgili yaptığı açıklamalar sıcaklığını korurken, yeni iktidarın kurulması; hemen seçim olması gerektiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu, 6 parti genel başkanı olarak iş birliği mutabakatı imzaladıklarını belirterek, 29 Mayıs’ta yapılacak yeni toplantıda ev sahibi olacaklarını söyledi.Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde 6 siyasi partinin genel başkanı ortak bir aday konusunda mutabık. Günü geldiğinde adaylık konusunda çalışmalarımızı nihayetlendireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmekle ilgili yeni seçim yasasına göre ittifak içinde olmak ya da ayrı ayrı girmek gibi bir fark kalmadı. Bu bağlamda kendi logomuz, kendi ismimizle girmeye öncelik veriyoruz. Ancak her opsiyona açığız. Bu bağlamda 6’lı iş birliği masası içerisinde daha farklı opsiyonlar gündeme gelebilir. Önemli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne en fazla milletvekilini nasıl çıkaracağız sorusuna birlikte cevap bulmaktır" dedi.