Davutoğlu 6'lı masayı vurmaya devam ediyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6’lı Masa’da genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcısı olması konusunda vardıkları mutabakatla ilgili konuştu.

Bundan sonra cumhurbaşkanının değil, Meclis’in önemli olacağını iddia eden Davutoğlu, cumhurbaşkanının tek başına karar veremeyeceğini öne sürdü. Davutoğlu, cumhurbaşkanının tek başına karar vermek istemesi halinde kriz çıkacağını ve ülkenin yeniden seçimlere gideceğini kaydetti.







KRİZ ÇIKAR ÜLKE SEÇİME GİDER

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Davutoğlu, “Bir Cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim. O Cumhurbaşkanı dedi ki “Sizin oyunuz düşüktü, ben bu kararı veriyorum… ” sorusuna “Bunu dediği anda kriz çıkar, Meclis desteğimizi çekeriz, ülke seçime gider.” yanıtını verdi.





BUNDAN SONRA MECLİS ÖNEMLİ OLACAK

Cumhurbaşkanının mecliste mutlak çoğunluğa sahip olduğu için meclis önemsiz gibi göründüğünü öne süren Davutoğlu, “Halbuki bundan sonra meclis önemli olacak. Cumhurbaşkanı tek başına karar verirken Meclis ne der acaba diye düşünecek. Çünkü o kararı geri döndürme kararı var Meclis’in. Kriz çıkabilir de, dikensiz gül bahçesi değil bu süreçler. Ama kriz mi oldu oturup konuşacağız ve çözeceğiz” ifadelerini kullandı.





CUMHURBAŞKANI TEK BAŞINA KARAR VEREMEZ

Bu kadar tecrübeden sonra kendilerini anayasal zorluğa düşürecek metne imza atmayacaklarını ifade eden Davutoğlu, “Asla vesayet altında çalışacak bir Cumhurbaşkanını işbaşına getirmeyiz. Güçlü cumhurbaşkanı olacak; ama şimdiki Cumhurbaşkanı anlayışıyla tek başına karar veremez. Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar” dedi.