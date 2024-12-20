Davutoğlu açıkladı: AKP'ye dönecek mi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ruh bakımından ‘AKP’den hiç kopmadığını’ ifade etmesi siyaset kulisleri hareketlenirken, Ahmet Davutoğlu’ndan tartışmalara açıklık getirecek bir açıklama geldi.





Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında AKP'den gelen bazı "geri dön" çağrılarının ardından ne düşündüğünü açıkladı. Davutoğlu, “AK Parti’den kopmadım” cümlesinde kast ettiğinin kitleler olduğunu ifade etti.





“AKP’NİN İLKELERİNİ TERK ETMEDİM” VURGUSU

Davutoğlu, AKP’nin bugünkü kadrolarının o günkü ülkeleri terk ettiği vurgusu yaparak kast ettiğinin kendisinin o ilkeleri terk etmediği mesajı olduğunu belirtti. Davutoğlu "Ben 'AK Parti’den kopmadım' ifadesi için 'AK Partili kitlelerden kopmadım' dedim" diye konuştu.





Davutoğlu, sıradan bir vatandaş olarak herhangi bir kurum çağırırsa elinden gelen desteği vereceğini, ancak bu desteğin ‘görev’ şeklinde olmayacağını açıkladı.





Davutoğlu, muhalefette olsa da iktidarın Türkiye’nin itibarı ile ilgili atacağı doğru bir adımda destekleyeceğini söyledi. Davutoğlu, devlet işi ile ilgili bir destek isteneceği takdirde desteğini esirgemeyeceğini belirtti.





AKŞENER'E DE AKP’YE KATILMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından eski AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Mücahit Birinci'nin yaptığı açıklama dikkat çekmişti.





Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘AKP’ye geri katılma’ çağrısı yapan Birinci, şunları söylemişti: Sayın Ahmet Davutoğlu, kanaatimce bu partinin öz evladıdır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğal ve daimi lideridir. Büyük Liderdir. Sayın Davutoğlu'nun yapması gereken çok müşkül değildir. Hızlı bir şekilde, kül olarak AK Parti'ye geçmeli, birikimi ve tecrübeleri ile istikamete faydalı olmalı ve çalışmaya başlamalıdır. Hemen sonrasında, Sayın Akşener'in de, bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir.