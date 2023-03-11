Davutoğlu: AFAD Soylu'nun, Kızılay da Binali'nin çiftliği

AFAD ve Kızılay’ın kapasitesinin liyakatsizlik nedeniyle azaldığını belirten Davutoğlu, “AFAD’a bir başkan, iki başkan yardımcısı, dört genel müdür, 22 daire başkanı atadılar. Kurumda yetişmiş kişileri terfi ettirmediler, dışardan genel müdür atadılar” dedi ve ekledi:



“Akraba kayırmacılığın merkezi oldu.



“AFAD Süleyman Soylu ve Murat Kurum’un çiftliği haline dönüştü, Kızılay da Binali Yıldırım’ın mekanı haline geldi.



“İlk defa devletimizin kapasitesinin bu kadar daraldığını gördüm.



“İlk defa askerimizi alanda bu kadar az gördüm. Bazı yerlere giden askerler geri çekildi.”



Davutoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu gecikmenin sorumlusu olduğunu, kimsenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emir almadan harekete geçemediğini ekledi:



“Ben il başkanlarıma erken saatte ulaşabiliyorsam Cumhurbaşkanı nasıl erken bir saatte müdahil olmuyor?



“Normalde bir başbakan bu tip durumlarda kendisinden emir beklenmeden neler yapılması gerektiğini orduya bildirir.



“Erdoğan ‘Ben karar veririm, siz veremezsiniz’ diyerek iş yapar. Bir saatlik bile gecikmenin vebali üzerlerindedir.



“Sayın Erdoğan, kaçıncı gün gitti? Dördüncü günün sonuydu. İnsanlar enkaz altında ‘kurtarın bizi’ diye feryat ederken neredeydin? Neden ilk gün gitmedin?”



Ahmet Davutoğlu, devletin kurumlarını bu hale getirenlerden hesap soracaklarını, bunun rövanşizm olmadığını da söyledi.