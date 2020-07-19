Davutoğlu AKP yargısını tanıyor: Ağır hakarete takipsizlik

Davutoğlu'nun avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusuna neden olan paylaşımlar İstanbul'dan yapıldı.







Savcı, yeterli delil olmadığını belirterek şüphelinin beyanını esas alarak, "Şüpheli savunmasında; bahse konu facebook adresinin kendisine ait olmadığı müştekiye yapılan hakaret içerikli paylaşımın kendisi tarafından yapılmadığı beyanında bulunduğu, Şüphelinin şikayete konu facebook hesabının kendisine ait olduğunu kabul etmemesi karşısında atılı suçu işlediğini gösterir yeterli şüphe bulunmadığı anlaşılmakla..." dedi.





'HUKUKU KATLETTİNİZ'





Karar gazetesinde yer alan habere göre Şşüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, CMK 172/1 maddesi uyarınca karar veren savcılık kararında herhangi bir araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgiye yer vermedi.





Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başcı, "Sayın Ahmet Davutoğlu'na (buradan paylaşamayacağım şiddette küfürler yağdıran) şüpheliyi "hesap bana ait değil" savunmasıyla yargılamıyorlar. Hem emniyetin tespitlerinin aksine hem de başkaca hiç bir araştırma yapmaksızın. Hukuku katlettiniz. Utanın" tepkisini gösterdi.