Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu AKP'ye katılacakları iddiasına ateş püskürdü! /13 Ağustos 2024 17:07

Davutoğlu AKP'ye katılacakları iddiasına ateş püskürdü!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin AKP'ye katılacağı yönündeki iddialara net bir dille cevap verdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir araya geldi.

'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ VAR'

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Gelecek Partisi’nin AKP’ye katılacağı iddialarına çok sert tepki gösterdi.

Davutoğlu, “AK Parti bana hiç de uzak değil. O geniş muhafazakarların tedirginliğini çok iyi görüyorum ve ne gerekiyorsa yaparım. Erdoğan ile ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. AK Parti kitlelerinin içindeyiz çok büyük memnunsuzluk ve heyecansızlık var” dedi.

'MİTOMANİLERE AYIRACAK VAKTİM YOK'

Davutoğlu'nun açıklamalarından ne çıkanlar şöyle:

Hukuki hiyerarşi yok. Hukuk siyaset üzerinde baskı aracı olarak kullanılmaya başlandı. Hukuk belli kesimin elinde keskin bir kılıç haline gelirse işlemez.

Mitomani sürekli yalan söyleyerek karakterini yalana uyarlayan kişi demek. 1 senedir hala aynı yalan haber. Bunların utanması da yok. Mitomanilere ayıracak vaktim yok. Hiçbir yere gitmiyoruz yolumuza devam ediyoruz.

AK Parti ile ilişkimiz nedir açıklayacağım. AK Parti bana hiç de uzak değil. O geniş muhafazakarların tedirginliğini çok iyi görüyorum ve ne gerekiyorsa yaparım. Erdoğan ile ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. AK Parti kitlelerinin içindeyiz çok büyük memnunsuzluk ve heyecansızlık var.
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