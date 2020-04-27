Davutoğlu AKP'yi uyardı

AKP’nin halka kredi vererek sorunları aşacağını düşündüğünü belirten Davutoğlu, "Faize savaş açtığını söyleyenlerin bu kriz döneminde bile halka faiz yükü bindirmeye çalışmaları hazindir” dedi. İktidara uyarılarda da bulunan Davutoğlu, “Önümüzdeki dönemde hatalı ve fevri kararlardan korunabilmek için acil müdahale dönemi sonrası ile ilgili aylara indirgenmiş kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlayın ve açıklayın” şeklinde konuştu.







Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından haftalık olarak yaptığı basın açıklamasında gündemi değerlendirdi.





“ŞEFFAFLIKTAN UZAK BİR YÖNETİM BENİMSENDİ”





Corona virüsü sürecinde parti olarak önemli birçok öneri gündeme getirdiklerini ancak iktidarın bunları değerlendiremediğini söyleyen Davutoğlu, şunları söyledi;





*Bu krizin ekonomik etkilerini kontrol altına almak için parasal ve mali genişleme politikası uygulayın, ancak bunu yüzde yüz kamuya ait bir finansman şirketi eliyle korona tahvilleri üzerinden şeffaf bir şekilde yapın dedik.





*Bütün dünyada bizim önerilerimiz yönünde adımlar atılırken hükümet 100 milyar dolar olarak açıkladığı, daha sonra 200 milyara yükselttiği paketin hangi yöntemlere kullanacağını ortaya koymadan ve şeffaflıktan uzak bir yaklaşım benimsedi.





*Bugün bu kaynağın hangi yöntem ve önceliklerle dağıtılacağı bu fonu kullanması beklenen taraflarca da meçhuldür. Tam bir kafa karışıklığı söz konusudur.





“200 MİLYARLIK KAYNAĞIN SADECE 20 MİLYARI HALKA HİBE”





AKP hükümeti tarafından açıklanan paketin öncelikle krizden en çok etkilenenlere verilmesi gerektiğine vurgu yapan Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:





*Biz pakette özellikle işsizlere, kayıtlı ve kayıtsız işçilere, esnafa, çiftçilere sosyal destek, kira ödemeleri, doğalgaz ve su faturaları ile ilgili hibe şeklinde dağıtılması gerektiğini söyledik.





*Onlar hibe yardımlarından ve doğrudan desteklerden kaçınarak kredi ötelemelerine yönelip problemin birkaç ay ötesine daha da birikmiş bir şekilde ertelenmesi yolunu tercih ettiler.





*Bu konuda da dünyadaki genel uygulamalarda bizim yaklaşımımızı teyit ederken, hükümet daha sonra 200 milyar TL'ye çıkartılan kaynağın sadece 20 milyar TL'ni doğrudan halka hibe şeklinde vermektedir.





“DAHA FAZLA FAİZ DAHA FAZLA BORÇLU HANE HALKI DEMEK”





Kriz döneminde halka faiz yükü bindirilmeye çalışıldığını ifade eden Davutoğlu, “Uzun vadeli istikrara zarar vermeden, ‘hedefe yönelmiş’, ‘şeffaf ve hesap verebilir’ bir çerçeveye bağlı kalarak, olağanüstü ve geçici tepkiler verilmeli diyoruz. Ama görünen, Hükümet tüm dünyanın aksine daha fazla kredi ile sorunu aşabileceğine inanmakta ısrar ediyor. Daha fazla kredi daha fazla faiz ve daha borçlu hanehalkı anlamına geliyor. Faize savaş açtığını söyleyenlerin bu kriz döneminde bile halka faiz yükü bindirmeye çalışmaları hazindir” dedi.





DAVUTOĞLU'NDAN AKP HÜKÜMETİNE UYARI





İktidara uyarılarda bulunan Davutoğlu, “Önümüzdeki dönemde hatalı ve fevri kararlardan korunabilmek için acil müdahale dönemi sonrası ile ilgili aylara indirgenmiş kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları hazırlayın ve açıklayın” şeklinde konuştu.





“SAĞLIKTA PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”





Sağlıkta performans değerlendirme sistemine vurgu yapan Davutoğlu, sistemin sadece nicelik değil, hizmet kalitesi ve özellikli hizmet kriterine göre gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.





Performansa bağlı ödeme kapsamının da genişletilmesini öneren Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;





*Sağlık çalışanları denilince öncelikle aklımıza doktor ve hemşireler gelmektedir. Ancak hastaya sağlık hizmetinin sunumunda temizlik, hasta nakli, yatan hastanın öz bakımı gibi konularda hizmet veren hasta bakıcı statüsündeki çalışanlar ve hastane güvenlik görevlileri göz ardı edilmektedir.





*Bu grup çalışanlar en az doktor ve hemşireler kadar yüksek risk grubundadır. Hasta bakıcılar ve temizlik personeli sağlık çalışanı statüsünde kabul edilmeli ve performansa dayalı ödeme sisteminde de görev tanımları yapılmalıdır.





*Sağlık hizmeti verenlere hiyerarşik bir şekilde değil bir ekip mantığı ile yaklaşılmalıdır.



