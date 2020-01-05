Davutoğlu aslında TikTok’a girmek istememiş

AKP’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 25 milyon abone sayısı olan komik videoların paylaşıldığı sosyal medya uygulaması TikTok’a üye olmasının arka planı merak ediliyor.





Duvar’ın kulis bilgilerine göre Davutoğlu aslında TikTok’a üye olmak istememiş. İlk önce bu öneriye mesafeli yaklaşan Davutoğlu, “siyasi bir kişilik olarak çok uygun düşmeyeceğini” belirtmiş. Ancak yeni partinin genç yönetici kadroları tarafından gelen “Gençlere ulaşmak için burada olmalıyız” ısrarı Davutoğlu’yu ikna etmiş.





Davutoğlu ilk paylaştığı videoda, “Gençlik nerede dedim? ‘TikTok’ta’ dediler. Biz de geldik. Gençlik nerede, biz oradayız” demişti.





Duvar’ın bir diğer kulis haberi ise sağlık sorunları nedeniyle uzun süre Meclis çalışmalarına katılamayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili. Habere göre Bahçeli artık tempoyu artıracak ve tam mesai çalışmaya başlayacak.





10-12 Ocak tarihlerinde partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılacağı üç günlük kampa başkanlık edecek olan Bahçeli, MHP’nin 2020 yol haritasına şekil verecek.





Bahçeli’nin 14 Ocak’ta partisinin grup toplantısında kürsüye çıkması, bu yasama yılındaki ilk konuşmasını yapması bekleniyor.