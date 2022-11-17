Davutoğlu: Başbakanken kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı





Ahmet Davutoğlu, Ağustos 2021'de 1.3 ton kokain dolu haldeyken Brezilya'da el konulan Türk uçağıyla ilgili, "Cumhurbaşkanları kullansın diye alınan ve başbakanlık dönemimde benim de kullandığım uçakla uyuşturucu taşındı" dedi









Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakan olduğu dönemde kullandığı ve daha sonra özel bir şirkete satılan İstanbul merkezli ACM Air Charter şirketine bağlı TC-GVA kuyruk kodlu özel Türk jetinin 4 Ağustos 2021'de Brezilya'da içinde 1.3 ton kokain ile yakalanmasını hatırlattı.









“Bu ülke adına utanç duyduğum bir olayı anlatmak istiyorum” diye sözlerine başlayan Davutoğlu, “Rahmetli Özal ilk defa Cumhurbaşkanları kullansın diye bir uçak almıştı. Üzerinde ay yıldız olan Türkiye’yi temsil eden bir uçak, ben de kullandım bu uçağı. Uzun yıllar kullanılması dolayısıyla yıpranmış olmasına rağmen bir onuru vardı uçağın. O oturduğunuz koltuklarda devlet başkanları, son 30 yılın devlet adamları oturmuştu. Geçen sene Brezilya’da, içinde kokain yakalanarak bu uçağa el kondu. Bir devletin haysiyeti, milletin haysiyeti olan ve ‘Bizim cumhurbaşkanlarımızın, başbakanlarımızın kullandığı uçak’ diye belki de bir müze gibi sunulması gereken bir uçak, üzerinde ay yıldız olan bir uçak, kokain ile yakalandı. Bu, ülkede gündem olduktan sonra İçişleri Bakanı yerinde oturuyorsa, Cumhurbaşkanı sesini kesmişse hiç kimse milli haysiyet ve onurdan bahsedemez.” ifadelerini kullandı.









"ÇOCUKLARIMIZ UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN HEDEFİ HALİNE GELDİ”









Çocukların uyuşturucu tacirlerinin hedefi hâline geldiğini kaydeden Davutoğlu, “Kimse ‘Türkiye Yüzyılı’ diyerek hamasetle, rakamlar üzerinden oynayarak bir şeyler yapamazlar. Çocuklarımız uyuşturucu tacirlerinin hedefi haline geldi. Her bir gencimiz kıymetli. Uyuşturucu baronları diğer baronlar gibi bu ülkenin kanını emen, kaynaklarını tüketen bir zümre olarak rahatça hareket alanı bulabiliyorlar da şu veya bu şekilde buna bağımlı hâle gelmiş gençler, onların torbacı diye tanımladığı sıradan kişiler tutuklanıyorsa buna, ‘sivrisinek avlamak’ denir. Biz, bataklığı kurutacağız. Buradan gençlerimize, uyuşturucu bağımlısı gençlerin anne ve babalarına sesleniyorum: Siz, sahipsiz değilsiniz. Birileri uyuşturucu baronlarına sahip çıkabilir. Biz, sizlere sahip çıkacağız. Ülkenin her bir yanından bu feryadı yükselten vatandaşlarımıza da sesleniyorum: Size ihtiyacımız var. Bu mücadele sadece devlet tarafından yürütülecek bir mücadele değildir. Bu mücadele, toplumun topyekûn bir seferberliği ile çözülebilecek bir mücadeledir. Devletin içinde olduğu bir mücadeledir. Biz, bu mücadelenin gereğini yapmaya hazırız." açıklamasını yaptı.



