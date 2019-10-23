Samanyolu Haber /Ekonomi / Davutoğlu baskısı Ülker'e mi uzandı? /23 Ekim 2019 13:41

Davutoğlu baskısı Ülker'e mi uzandı?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Ahmet Davutoğlu'na yönelik baskılar artıyor. Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığı görevini ifa eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti geçen ay AKP'den istifa eden ve yeni parti kurmaya hazırlanan Ahmet Davutoğlu'nu kıskaca aldı. 

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Davutoğlu hem de Ali Babacan'a baskı uygulanması talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.

Kamu bankası Halkbank, Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Şehir Üniversitesi'nin bütün mal varlığına tedbir koydurmuştu. Son olarak Davutoğlu'nun İstanbul'da parti merkezi için kiraladığı bina AKP'li Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmişti. 

MURAT ÜLKER AÇIKLAMA YAPMA İHTİYACI HİSSETTİ

Davutoğlu'na yönelik baskılar artarken bir dönem Şehir Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığı görevini ifa eden Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker açıklama yapma ihtiyacı hissetti. 

Ülker'in avukatı Mustafa Özgün tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Murat Ülker, 9 Ekim 2015 tarihinde başlayıp Kasım 2015 tarihinde sonlandırdığı, fakat yasal prosedür sebebi ile Ocak 2016 da resmiyet kazanan istifası ile çok kısa süreli Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanlığı'nı üstlenmiştir." denildi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Şehir Üniversitesi ile irtibatının kalmadığını kaydetti.

Açıklamada, "İşlerinin ve seyahatlerinin yoğunluğu sebebi ile; Kasım/2015 tarihinde Üniversiteden ve de aynı tarihlerde Üniversitenin kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfından istifa ederek ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi. 
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