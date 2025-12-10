Davutoğlu: Binlerce KHK'lının sivil ölüme terkedildiği yerde insan haklarından bahsedilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İnsan Hakları Günü’nde KHK mağduru aileleri ziyaret etti.



Davutoğlu, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: “KHK mağduru ailelerimizi, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle Genel Başkan Yardımcılarım Sayın Meryem Türktekin, Sayın Hasan Seymen ve Sayın Ali Aydın ile birlikte ziyaret ettik.



Nefret ve öfke dilinin hâkim olduğu bir ortamda insan haklarının yaşaması mümkün değildir! Binlerce vatandaşımızın KHK’larla işlerinden edildiği, pasaportlarına el konulduğu ve adeta “sivil ölüme” mahkûm edildiği bir dönemde gerçek anlamda insan haklarından söz etmek mümkün değildir.



Özgürlükçü bir demokrasiyi, her bir insanımızın onurunu ve hakkını gözeten bir düzeni; 85 milyon vatandaşımızla birlikte inşa edeceğiz.”



KHK’lı Levent Mazılıgüney, ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı: “İnsanHaklarıGünü vesilesiyle KHK’lı ailelerin ziyareti son derece anlamlı ve önemli. Değerli bir ziyarette samimi bir sohbetle adalet ve hürriyet sorunlarımızı konuştuk. Sn. @Ahmet_Davutoglu başta olmak üzere@GelecekPartiTR yetkililerine teşekkürler.” dedi.