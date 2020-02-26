Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu bir hafta düşündü: Kavala'nın tutuklanması ilkesizlik ve savrulmadır /26 Şubat 2020 10:38

Davutoğlu bir hafta düşündü: Kavala'nın tutuklanması ilkesizlik ve savrulmadır

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu partisinin Bolu'daki kampında Osman Kavala'nın yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi.

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AKP’den istifa ederek Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu, geçen hafta Gezi davasından beraat eden ve hakkında tahliye kararı verilen iş insanı Osman Kavala’nın başka bir dosyadan tutuklanmasına tepki gösterdi.

Partisinin Bolu kampında konuşan Davutoğlu, Osman Kavala konusunda şunları söyledi, “Gezi tavrınız o ya da bu olabilir. Osman Kavala meselesinde önce beraat etti, sonra hiç başlamamış bir başka dava üzerinden iki üç saat sonra tekrar gözaltına alırsanız bu kim olursa olsun kabul edilemezdir. İşte bu ilkesizlik ve savrulmadır.”

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