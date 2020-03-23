Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: Bir kısım KHK'lı sağlık çalışanı geri çağrılsın /23 Mart 2020 12:04

Davutoğlu: Bir kısım KHK'lı sağlık çalışanı geri çağrılsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, açıklamalarda bulundu,"Gerekirse sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" derken bir kısım KHK'lı sağlık çalışanlarının geri çağrılmasını istedi

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Hükûmet tarafından alınan tedbirlerin birbirinden kopuk olmakla ve yeni bir dönemin yaşandığı mesajını vermemekle eleştiren Davutoğlu, "Gerekirse sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" dedi.

Öte yandan Davutoğlu, KHK ile ihraç edilen ve hakkında cezai bir işlem yapılamayan sağlık çalışanları ve bilim insanlarının göreve çağrılmasını önerdi. 

Davutoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkenin kaderini birlikte taşıyoruz. Bunun gereğini yapmak hepimizin boynunun borcu. 

"Açıklanan tedbirler birbirinden kopuk, yeni bir dönemi yaşadığımız mesajını vermeyen tedbirler maalesef."

 "Sağlı kalanında önümüzdeki birkaç hafta çok kritik. Hepimiz şu tedbirler etrafında kenetlenmeliyiz. Bilim Kurulu üyelerine bir bilim adamı olarak teşekkür ediyorum. Kilometre taşları bilimsel çalışmalar üzerinden geçmeli .Afaki yorumlar, bir takım senaryolar üzerinden sürekli kamuoyunu pompalamak yerine bilim insanlarımız ne diyorsa ona kulak vermeliyiz. Gelecek çalışmalar şimdiden planlanmalıdır. Yoksa bilgi kirliliği ile toplumumuz çok kolay endişeye kapılabilir. Sağlık çalışanlarımızın korumasına son derece özen göstermeliyiz. "

"KHK'lılar ile haklarında cezai bir işlem yapılmayan sağlık çalışanları sürece dahil edilmeli. Hakkında herhangi bir ceza yoksa bütün vatandaşlar bu seferberliğe çağrılmalıdır."

"Sokaklar da tatil edilmeli. Karar merci durumunda olanlara seslenmekte fayda görüyorum. Gerekiyorsa sokağa çıkma kararı alınmalı."

"Korona tahvili çıkarılmasını talep ediyoruz. Nasıl bunu hayata geçirebiliriz? Hazine, sermayesinin tamamı kamuya ait özel bir finansman şirketi kurmalı. "

 "Oluşturulan kaynaklar şu alanlarda kullanılmalı: 

*Bu kaynaktan çalıştıkları iş yerleri etkilenen kayıtlı çalışanlara ödenek sağlanmalıdır. Üç ay boyunca kaynak aktarılmalıdır.

*Bu kaynak kayıtsız çalışanları da kapsamalıdır. İşverenlere kayıtsız çalışanlarını beyan etmeleri kaydıyla bir defaya mahsus geçmişe dönük inceleme yapılmayacağı garantisini vermelidir. 

*Alınan önlemlere rağmen işini kaybedenler için işsizlik fonu avantajları genişletilmelidir.

*Lokanta, çay bahçesi, berber, spor merkezi gibi esnaf alanları, hizmetler sektörü, turizm gibi sektörlerde vadesi gelen tüm kredilerin faizleri ve ana paraları 6 ay süreyle faizsiz ertelenmelidir. 
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