Davutoğlu: Bu işe kellemi koydum

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) seçimlere müdahale edeceğini dair iddiaları ciddiye aldığını söyledi.





Seçimlerin demokratik şartlar altında yapılacağını belirten Davutoğlu, "Ben bu işe kellemi koydum. Eğer Erdoğan veya başka birileri Türkiye'de seçim sandığına karşı baskı kurmaya kalkarsa en sert mücadeleyi veririm." dedi.



"ESNAFA VERİLEN DESTEK DEVEDE KULAK BİLE DEĞİL"

Medyascope TV'de gazeteci Ruşen Çakır ve seyircilerin sorularını cevaplandıran Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında kapatılan işyerlerinin sahipleri ile buralarda istihdam edilenlerin mağdur edildiğini söyledi.

"Esnafa verilen destek devede kulak bile değil. Anadolu'da insanlar kan ağlıyor." diyen Davutoğlu, "Olağanüstü bir fakirleşme var. Küstahça 'Türkiye'de yoksulluk yok', 'Kuru ekmek buluyorlarsa aç değiller' diyorlar. Müteahhit ödemelerinde hiç gecikme yapılmadı, fakat dar gelirli kesimlerin ödemeleri hep ertelendi ve krediye dönüştürüldü." dedi.

"MÜTEAHHİTLERLE İMZALANAN MUKAVELELER DEĞİŞTİRİLMELİ"

Davutoğlu şöyle devam etti: "Sağlık, eğitim ve tarım dışındaki kamu harcamaları durdurulmalıydı. Müteahhitlere yapılan ödemeler revize edilmeliydi. İsraftan vazgeçilmeliydi. Kendi lükslerinden, israflarından, şatafatlarından tek bir milim geri adım atmadılar ama halktan para toplama yoluna kadar gittiler. Gelecek nesiller borçlandırıldı. Şimdi yapılması gereken önce müteahhitlerle anlaşmaların revize edilmesi, ardından da bütünüyle gözden geçirilmesi."





AKP'nin müttefiki MHP'nin ikiyüzlü bir siyaset takip ettiğini belirten Davutoğlu, "MHP'liler HDP'liler ile Meclis'te yan yana oturuyor. HDP'nin bir milletvekili Meclis'i yönettiği zaman da MHP'liler onlarla ilişkiye giriyorlar sonra da çıkıp sadece İç Anadolu ve Karadeniz'deki seçmene mesaj verebilmek için 'HDP kapatılsın' diyorlar." dedi.





HAKSIZ YERE TUTUKLANMIŞ İNSANLARIN TAHLİYESİ İÇİN DIŞ BASKI MI LAZIM?





Davutoğlu, HDP'nin Meclis'te olmaya hak kazanmış bir parti olduğuna işaret ederek, "Parti kapatılması esastan yanlıştır. Seçmen iradesini yok sayarak, seçmeni terör örgütünün propagandasına açık hale getirirsiniz. KCK düzenine de kayyım düzenine de karşıyız." ifadelerini kullandı.







Yargının bağımsızlığını kaybettiğini vurgulayan Davutoğlu, "Tutuklu yargılama öyle bir hâl aldı ki insanlar hüküm verilmiş gibi hapiste kalıyor. İşadamı Osman Kavala dosyasında ve daha birçok dosyada en temel mesele burada. Pastör Andrew Brunson Amerika'ya teslim edilmeyecekti. Deniz Yücel casuslukla suçlandı. Osman Kavala veya başka birinin serbest kalması için ille de dış baskı mı gerekecek?" sorusunu yöneltti.

