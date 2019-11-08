Davutoğlu bu kez CHP'li ilçede yer tuttu

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, İstanbul’daki çalışmalar için Bahçelievler’de tuttuğu parti ofisinin belediye tarafından mühürlenmesinin ardından, tekrar aynı sorunu yaşamamak için yeni il binasını CHP’li bir ilçe belediyesi sınırları içinde tuttuğu öğrenildi.



Bahçelievler’de kiralanan ofis katında yapılan tadilat ‘izinsiz olduğu’ gerekçesiyle, bina AK Partili Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmişti. CHP’li bir ilçe belediyesinin sınırları içinde tutulan yeni binanın tadilatının başladığı, bir sorun yaşanmaması için açılışa hazır olunca açıklanacağı belirtildi.