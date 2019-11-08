Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu bu kez CHP'li ilçede yer tuttu /08 Kasım 2019 21:25

Davutoğlu bu kez CHP'li ilçede yer tuttu

Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin İstanbul il örgütü için Bahçelievler'de tutulan binanın AK Partili belediye tarafından mühürlenmesi üzerine, yeni yer CHP'li bir belediyenin sınırları içinde tutuldu. Tekrar bir sorun yaşanmaması için yeni binanın tadilat bittikten sonra açıklanacağı belirtildi.

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Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, İstanbul’daki çalışmalar için Bahçelievler’de tuttuğu parti ofisinin belediye tarafından mühürlenmesinin ardından, tekrar aynı sorunu yaşamamak için yeni il binasını CHP’li bir ilçe belediyesi sınırları içinde tuttuğu öğrenildi.
 
Bahçelievler’de kiralanan ofis katında yapılan tadilat ‘izinsiz olduğu’ gerekçesiyle, bina AK Partili Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlenmişti. CHP’li bir ilçe belediyesinin sınırları içinde tutulan yeni binanın tadilatının başladığı, bir sorun yaşanmaması için açılışa hazır olunca açıklanacağı belirtildi. 
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