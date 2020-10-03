Davutoğlu: Bu Zarrab denilen sahtekar, hain...

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara'da konuştu.







ABD’nin Halkbank davasını nihai karar için Nisan ayına ertelediğini hatırlatan Davutoğlu şunları söyledi: "Biz içerde ve dışarda hiçbir ipotek altına alınamayacak bir Cumhurbaşkanlığı makamı istiyoruz. Yeri gelmişken söyleyeyim yine gözlerinden kaçmıştır bunların.





Halk Bankası ile ilgili nihai karar Amerika’da gelecek bahara Nisan ayına ertelendi. Niye biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti üzerinde Demokles’in kılıcı gibi bir davayı sürdürmek. Cumhurbaşkanlığı makamı da başta olmak üzere bu karar karşısında sessizler. Ben işte buradan çağrıda bulunuyorum. Bu Zarrab denilen sahtekar, bu Zarrab denilen istismarcı ve Türkiye’ye ihanet etmiş adam derhal Türkiye’de yargılanmalı ve cezası Türkiye’de verilmelidir!"