Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: "Çakıcı'yla davamız var, adliyede şeref odasına götürülmüş" /13 Aralık 2022 18:28

Davutoğlu: "Çakıcı'yla davamız var, adliyede şeref odasına götürülmüş"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yla olan davasında yaşananları anlattı: "Dava günü adliyeye özel eskortlarla geldi. Karşılanmış, şeref odasına götürülmüş. Bizim avukatımız geldiğinde kızı kenara çektiler. Biz dosyaları başka avukatlarla gönderdik."

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Uzun yıllar AKP hükümetlerinde üst düzey görevlerde bulunan, başbakanlıkta bulunduğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti teşkilatlarıyla yaşadığı anlaşmazlık sonucu istifa eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

T24 yazarı Murat Sabuncu'nun aktardığına göre siyasetçi, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'yla olan davasıyla ilgili detayları paylaştı. 

"Bakın az bilinen bir şey anlatayım size. Alaattin Çakıcı hapisten çıktı. Benim Alaattin Çakıcı ile bir davam var. Bana da hakaret etmiş Erdoğan’a da. Erdoğan davasını çekmiş. Ben kaldım. Ben niye çekeyim?" diyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Kırıkkale’de dava var. Bizim de Kırıkkaleli genç bir avukatımız var, İl Başkanımız Gülfem Hanım. Gülfem Hanım 'Ben gideceğim katılacağım oraya' dedi. 'Bana yetki verin.' Dedim, 'sen gitme.' Buradan Ankara’dan avukatlar gelir. 'Yok' dedi 'ben katılırım.'

'KARŞILANMIŞ, ŞEREF ODASINA GÖTÜRÜLMÜŞ'
Ya dava günü Alaattin Çakıcı Kırıkkale adliyesine özel eskortlarla geldi. Karşılanmış şeref odasına götürülmüş. Bizim avukatımız geldiğinde kızı kenara çektiler. Biz dosyaları başka avukatlarla gönderdik. Ne olur çaktırmadan şu arka kapıdan seni alalım diye başka kapıdan aldılar. Ve o anda mağdur olmamak için mahkeme salonuna ayrı kapıdan sokup o kapıdan çıkardılar.

'BU TABLO ERDOĞAN VE BAHÇELİ'NİN ESERİ'
Ya şimdi bu Allah aşkına bu tablo kimin eseri? Bu tablo Erdoğan’ın eseri. Bu tablo Bahçeli’nin eseri. Şimdi onlar o masada. Ve o masanın parçası, onun için saldırıyorlar. Uyuşturucu baronları, imar rantiyecileri bütün bunlar o masada."

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