Davutoğlu cephesi: Götüremezler, 2021'de erken seçim var









TV5'te katıldığı programda açıklamalarda bulunan Özdağ, "Er geç erken seçim olacak. Götüremezler, yürütemezler, yapamazlar. Türkiye’de ciddi bir ekonomik kriz var. Mutfakta tencere kaynamıyor. İnsanların cebindeki paranın değeri düşmüş vaziyette. İnsanlar işsiz… Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ama sorunu çözemeyenler vardır. Hesabını da soracağız. Gerekirse devr-i sabıkta yaratacağız" dedi.





2021'de erken seçim olduğunu savunan Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu ülkedeki en büyük sorun olduğunu da kaydetti.





ABD'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mal varlığının da araştırılmasını öngören yaptırım kararı ile ilgili de konuşan Özdağ, "Bugün Sayın Erdoğan için ABD ne diyor? Halkbankası dosyasını açarım diyor. Bundan herkes çekiniyor, hodri meydan diyemiyoruz. Mal varlığı meselesinde aynı şekilde ABD açarız dediğinde Sayın Erdoğan, “Ey Amerika aç” diyemiyor. “Benim kravatımdan ayakkabıma kadar mal varlığım budur, elinden geleni ardına koyma, hodri meydan.” diyemiyor. Bu da bende soru işaretleri meydana getiriyor" ifadelerini kullandı.