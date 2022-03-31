Davutoğlu çıtayı yükseltti, Erdoğan'a ve iktidara açık açık 'hırsız' dedi

“İktidarın nimetlerinden istifade etmek yerine, ilkelere dayalı bir muhalefetin çilesini çekmek üzere” partisine katılanlara teşekkür eden Davutoğlu, “İlkeli, onurlu, hayatında siyaseti bir çıkar alanı olarak görmemiş herkes, güç yozlaşması yaşayan iktidardan ayrılarak yeni bir hedefe yürümek üzere Gelecek Partisi’ne katılacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.







Davutoğlu şöyle devam etti: “Kimseye küs ya da küskün değiliz ama ilkelerini terk edenlerle beraber olma şansımız da yok. AK Parti ve MHP’de bugün ülkenin yoksulluğa, yolsuzluğa bulanmasından rahatsız olan herkesi davet ediyoruz. Herkesin ‘şu gidişatı görelim de ondan sonra tavır alırız’ dediği bir dönemde sizler ayağa kalktınız ve ‘durun kalabalıklar’ dediniz, iktidara da çağrıda bulundunuz. Böyle zor dönemde ayağa kalkanları, hukukunu savunanları millet asla unutmayacaktır.”





‘HAYATLARINDAN MEMNUN DEDİĞİ ÇİFTÇİLER HERHALDE ONA MANDA YOĞURDU GÖNDEREN ÇİFTÇİLER’





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Çiftçiler hayatından memnun” dediğini aktaran Davutoğlu, “Onun hayatlarından memnun dediği çiftçiler herhalde ona manda yoğurdu gönderen çiftçiler, ben hayatından memnun çiftçi görmedim. Türkiye’de bir tek çiftçinin memnuniyet ifade ettiğine şahit değiliz” dedi. Davutoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bütün maliyet artışlarının birinci sebebi Türkiye’yi yönetenlerin cahilliğidir, ikinci sebebi Türkiye’yi yönetenlerin liyakatsizliğidir, üçüncü sebebi ise Türkiye’yi yönetenlerin hırsızlığı, yolsuzluğudur.”





‘KORKU FİLMİ YERİNE DE ERDOĞAN’I İZLEYECEKSİNİZ’





“Bir Hazine Maliye Bakanı var, evlere şenlik. Artık komedi programlarına ihtiyaç yok. Her gün Hazine ve Maliye Bakanı var. Gerilim ve komedi filmlerine gerek yok. Gerilim filmi yerine Süleyman Soylu ve Bahçeli’yi izleyeceksiniz, komedi filmi yerine Hazine ve Maliye Bakanı’nı izleyeceksiniz. Korku filmi yerine de Erdoğan’ı izleyeceksiniz. AK Partili kardeşlerime seslendiğim gibi, onurla görevini yapan bürokratlara da sesleniyorum. Devlete sahip çıkın. Milletin hakkına hukukuna sahip çıkın. Küçük düşürülmeye boyun eğmeyin.”





‘SİZİNLE BİRLİKTE HEPSİ BİRDEN GİDECEK’





“Eğer 28 Şubat zulmüne karşıysan, bu 28 Şubat manzaraları karşısında tutumun nedir onu göster sayın Erdoğan. Gençlerimizin bu ülkeden ayrılıp başka ülkeye gitme nedeni Erdoğan’dır. Hiç çabalamayın siz gideceksiniz ve biz geleceğiz. Sizinle birlikte yolsuzluk, adaletsizlik, torpil hepsi birden gidecek. Bizimle birlikte adalet, demokrasi ve refah gelecek. Bizimle birlikte siyasi ahlak gelecek.”