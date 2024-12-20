Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanı çağırırsa dönerim' /20 Aralık 2024 10:55

Davutoğlu: 'Cumhurbaşkanı çağırırsa dönerim'

KRT TV'de canlı yayın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "AK Parti'den kopmadım. Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim." dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV canlı yayının konuğu oldu.

Eski partisi AKP'ye geri dönüp dönmeyeceği merak edilen Davutoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Konuya dair gelen soruya cevap veren Davutoğlu, "AK Parti'den kopmadım. Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim." dedi.

"MUHALEFETİN TAVRI ÇOK YANLIŞ"
Halktv'de yer alan habere göre iktidarın Suriye'de izlediği politikaları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Suriye konusunda muhalefetin tavrı çok yanlış" ifadelerini kullanırken iktidara destek verdi.

Davutoğlu'nun değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"13 yıl boyunca bütün fatura bana kesildi. Suriye rejiminin devam etmeyeceğini biliyordum. Suriye konusunda muhalefetin tavrı çok yanlış. Suriye konusunda iktidar doğru adımlar atıyor. İslami değerlerle, modern değerleri en özümsemiş halklardan biri Suriye halkıdır. Türkiye ödediği ağır bedelin nimetini görecek.

Arap karşıtlığı üzerine milliyetçilik taslayanlar cahildir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını önemsiyorum. Suriye'de üniter bir devlet altyapısı kurulmalı... Tarih, Gazze'nin İsrail'i yenmesini yazacak."

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