Davutoğlu, 'damat'ın yeni ortaklığını hedef aldı: 'İsrail’in ölüm makinelerinin tedarikçisi'

İktidarı İsrail konusunda ikiyüzlü davranmakla suçlayan Davutoğlu, “Her zaman gururla desteklediğimiz Baykar’ın, İsrail’in ölüm makinelerinin tedarikçisi Leonardo ile bu ortamda bir anlaşma imzalaması, hamaset ile işbirlikçi arasında gidip gelen riyakar politikanın bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.





Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de düzenlenen Yeni Yol Grup Toplantısı’nda konuştu. Geçmişte ‘Hamas’ konusunda yaptığı ve eleştirilen açıklamasını hatırlatan Davutoğlu, “Bugün de söylüyorum; Gazze halkı topraklarını savunan kahraman bir halktır. Açık konuşmanın ve neşteri doğru yere atmanın vakti gelmiştir. Hiç tereddütsüz söylüyorum; İsrail’in karşısında kim dimdik durursa onun yanındayız. Dün Hamas’ın Filistin’in yanındaydık, bugün de İran’ın yanındayız.” ifadelerini kullandı.





Arap dünyasına da tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu:





Bölgemizdeki bu vahim tablonun tek sorumlusu İsrail ve arkasında ABD başta olmak üzere küresel güçler mi? Hayır, maalesef hayır. Onları bu derece şımartan bizim, bu toprakların asli sahibi olan halkların bölünmüşlüğü, liderlerinin kısa dönemli çıkarcılığıdır. Kürdü Türke, Arabı İran’a düşman yapan kör saplantılardır.





Net konuşacağım bugün; Mescid-i Aksa siyonist postallarla her cuma çiğnenirken, Hz. İbrahim’in tevhid inancını tahrif eden İsraillilerle sözde ‘ibrahimi’ anlaşma yapan Arap ülkelerinin yönetimleri bu tablonun sorumlularıdır. Suriye ve Lübnan’ı bir bütün olarak güçlendirmek gerekirken, mezhepçi bir yaklaşımla kendi halkını katleden Esad diktasının zulmünü destekleyen maalesef İran yönetimleri de sorumludur.





Soykırımcı İsrail’i İran tehdidi karşısında sığınılacak bir merci gibi gören, dengeleyici bir unsur gibi gören Körfez yönetimleri de sorumludur. Netanyahu ile BM’de el sıkışarak normalleşme görüntüleri veren ve bütün uyarılarımıza rağmen İsrail’le ticareti, Bakü-Tiflis-Ceyhan üzerinden yakıt transferini sürdüren ve İsrail’e karşı kuru hamaset dışında hiçbir önleyici müeyyide uygulamayan Türkiye’deki iktidar da sorumludur.





Savaş Türkiye’nin kapısındadır. Yumuşak güç olan arabuluculuk yanında sert güç unsurlarıyla bizi de hedef alacağını açıkça ifade eden İsrail’e karşı caydırıcı ve somut tedbirler alma zamanıdır. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Devlet tedbir demektir. Gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır.





AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İsrail ordusunun önemli silah tedarikçileri arasında yer alan İtalyan şirket Leonardo CEO’su Roberto Cingolani ile el sıkışmıştı. Basın toplantısı düzenleyen ikili ortak girişimin imzalarını atmıştı. Bu görüntüler kısa sürede kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.