Davutoğlu’dan erken seçim açıklaması

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu’nun sorularını yanıtlayan Davutoğlu, mayıs ayı itibarıyla Genel Kurul yapacak duruma geleceklerini ve böylece altı ay sonra yapılacak seçimlere girme hakkı kazanacaklarını söyledi.







Gelecek Partisi’ne gönüllü çalışanlar ile üye olmak için başvuran on binlerce ön başvuru olduğunu belirten Davutoğlu “İller resmen kurulduğu zaman bu başvuruları üye olarak kaydedeceğiz. Vatandaşın teveccühü yurt genelinde ve beklentilerimizin de üzerinde” dedi.





Davutoğlu, “Erken seçim bekliyor musunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:





“1 Kasım 2015 seçimi öncesi vatandaşlara AK Parti Genel Başkanı olarak 4 yıl seçim olmadan iktidarda kalma sözü verdim ve yüzde 49,40 gibi rekor oy aldık. Ama bana karşı partide darbe yapıldı. Sonra 16 Nisan 2017'de anayasa referandumu ile 24 Haziran 2018'de erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi yapıldı. 2023'e kadar seçim olmaz deniyor ama sürekli siyasi, gerilim varken de erken seçim olmaz diyemeyiz.”