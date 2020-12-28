Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu’dan hükümete asgari ücret tepkisi /28 Aralık 2020 20:01

Davutoğlu’dan hükümete asgari ücret tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, hükümetin asgari ücreti 2 bin 825 TL olarak açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı” dedi.

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Davutoğlu, “Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti. Biz geleceğiz ve sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Twitter'dan açıklama yapan Davutoğlu şunları söyledi:

"Yeni asgari ücretle hükümet tercihini yaptı! İktidar bu zor zamanda evine ekmek götürme derdinde olan işçiyi gözden çıkardı! Faize, yandaş müteahhitlere milyarlar bulan iktidar, emekçilerimizi açlık sınırında bir asgari ücrete mahkum etti. Biz geleceğiz ve sorunu çözeceğiz!

Öncelikle bütün çalışanlara yönelik olarak, asgari ücret tutarı için tüm vergi, prim ve diğer yükler devlet tarafından yüklenilmelidir. Bundan sonra vatandaşın cebine doğrudan girmesi gereken asgari ücret net 3 bin 300 TL olarak belirlenmelidir. Böylece işveren üzerindeki yükü fazla arttırmadan devletin karşılayacağı vergi sayesinde asgari ücretle çalışanlar en azından açlık sınırının üzerinde belirlenen bir ücret ile 2021'e başlama fırsatına sahip olabileceklerdir."

Ahmet Davutoğlu, partisinin asgari ücret önerisini ise 3 bin 300 TL olarak açıklamıştı.
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