Davutoğlu’dan Kanal İstanbul tepkisi

Çerkezköy 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, "Kanal İstanbul projesi hem İstanbul'un güvenliğini tehdit eden herhangi bir deprem anında adaya çevirerek İstanbul için felaket habercisi projedir" dedi.







Gazeteci Veyis Ateş'in firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği ve Korkmaz'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun makamına gittiği iddiaları hakkında "İçişleri Bakanı bir gün sonra tutuklanması muhtemel bir adamı makamında ağırlayıp, onu gönderdiği iddiasıyla muhatap oluyor ve susuyor. Ama bir konuda susmadı. Bana saldırmakta hiç susmuyorlar" ifadelerini kullandı.





Davutoğlu, şunları söyledi:





"Biz bu olaylar başladığı andan itibaren neler yapılması gerektiğini söyledik. Bu olaylar yaşanırken Sayın Cumhurbaşkanı susuyor. Daha ilk günden İçişleri Bakanı ve Genel Başkan Vekilini yanına alıp ben onların arkasındayım deyip tek tek maddelerle onları savunmadı. 25 gün sustu sonunda İçişleri Bakanını sahiplendiğini söyledi. Susarak bu dosyaları kapatamazsınız. Yapmanız gereken açıktır. TBMM'de araştırma ve soruşturma komisyonları kurun ve ucu kime uzanırsa uzansın o komisyonun görev yapmasına izin verin.





Cumhuriyet savcılarına sesleniyorum siz talimatla değil vicdanınızla hareket etmek zorundasınız bu iddialar karşısında derhal hukuki işlem başlatmalısınız. Adalet Bakanı dahil yetkililere sesleniyorum. Cumhuriyet Savcılarının elini kolunu serbest bırakmalısınız. Başta İçişleri Bakanı olmak üzere hakkında iddia olan herkes derhal istifa etmelidir.





Susurluk'tan sonra Mehmet Ağar istifa etmişti. İçişleri Bakanı da derhal görevden istifa etmelidir. O koltukta oturarak savcılara başvurmak hukuk değildir.





Bütün iddialar için Cumhurbaşkanı yürütmenin başı olarak ucu kime uzanırsa uzansın bir temiz eller operasyonu başlatmalıdır. Sonuçta bunlar iddia değil de gerçekse bu soruşturmalarla ortaya çıkar susarak çıkmaz.





Mutlaka geçmiş devlet görevlerinde şaibesiz şekilde görev yapmış yetkin insanlardan bir heyet oluşturulmalı ve bu konularda kapsamlı rapor hazırlanmalıdır."