Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu: Dolar 8 lira, bunlar vatandaşla dalga geçiyor /26 Ekim 2020 14:24

Davutoğlu: Dolar 8 lira, bunlar vatandaşla dalga geçiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu doların 8 TL'yi aşmasıyla ilgili, "Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor" yorumunda bulundu.

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Davutoğlu: Dolar olmuş 8 TL, iktidar vatandaşın derdiyle dalga geçiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Türkiye’nin AKP iktidarını hak etmediğini söyledi. “Vatandaşın derdiyle dertlenerek iktidar olanlar bugün vatandaşın derdiyle dalga geçiyor” diyen Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Davutoğlu, “Dolar 8 TL olmuş; bakan soruyor ‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz?’ Cumhurbaşkanı nasihat veriyor ‘Ekmek bulamıyorsanız keyif çayı için!’ Türkiye bu iktidarı hak etmiyor!” ifadelerini kullandı.

Malatya’da servisçi olduğunu belirten vatandaş Tayyip Erdoğan’a, “İşsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz” demiş, Erdoğan ise “Bu bana çok abartılı geldi” yanıtını verdikten sonra, “Keyif çayı bu. Bu çayı iç” diyerek çay dağıtmıştı.
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