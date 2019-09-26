Davutoğlu ekibi: Bizim oyumuz Babacan'ınkinden fazla

Gazeteduvar'dan Nergis Demirkaya'nın Davutoğlu’na yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, yeni parti çalışmaları kapsamında saha çalışmalarına şimdilik yeni partinin programı ve tüzüğü için ara verildi.





Önceliği parti programı ve tüzüğüne veren Davutoğlu ekibi teşkilatlanma için adımlarını atıyor. Davutoğlu’nun parti içinde eleştirilerini yüksek sesle dile getirdiği toplantıları organize eden Sakarya Dostları Platformu, Konya Dostları Platformu gibi yapılar oluşmuştu. Bu yapılanmanın birçok kente yayıldığı, aralarında ofis tutan platformlar oluştuğu öğrenildi. Bu yapılanmanın daha fazla ile yayılmasıyla il, ilçe başkanlarının belirlenme sürecine girilebileceği ifade edildi.





YENİ PARTİLERİN POTANSİYELİ





Kuruluş süreçleri tamamlanmadığı için kamuoyu araştırmalarında yeni parti oy oranlarına dair bir tespit yapmak mümkün değil. Ancak anketlerde “Yeni partiler kurulursa oy verir misiniz?” ya da “Oy vermeyi düşünür müsünüz” şeklinde yöneltilen sorulara verilen olumlu yanıtların ilk etapta yüzde 20’leri bulan bir potansiyele işaret ettiğine dikkat çekiliyor. Bugüne kadar açıklanan kamuoyu araştırmalarında eski bakan Ali Babacan önderliğinde kurulacak bir partinin Davutoğlu öncülüğünde kurulacak bir partiden daha çok oy alabileceğini gösteren sonuçlar çıktı. Davutoğlu ekibi ise bunun çok doğru olmadığını, kendilerine gelen çalışmalarda Davutoğlu’nun Babacan ekibinin önünde göründüğünü savundu