Davutoğlu ekibi: Erdoğan'ın haberi olmaması mümkün mü?

Davutoğlu ekibi, Erdoğan’ın bu çıkışını algı oluşturarak yeni kurulacak partiler hakkında soru işaretleri oluşturmaya ve kendi tabanındaki erimeyi durdurmaya çalıştığı biçiminde yorumluyor. Erdoğan’ın konu ettiği arsa devrinde imzası olan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye de dikkat çeken Davutoğlu ekibi, Erdoğan’ın hâlâ AKP üyesi olduğu için Güllüce’yi hiç gündeme getirmediğini kaydediyor.





Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre Erdoğan’ın Şehir Üniversitesi’ne arsa devriyle ilgili olarak 4.5 yıl sonra “dolandırıcılık” iddiasında bulunmasının “algı oluşturma çabası” olduğunu dile getiren Davutoğlu ekibi, “Bu isimler parti kurmaya kalkışmasaydı eğer usulsüzlük varsa hiç konuşmayacak mıydı, saklayacak mıydı? Madem bir usulsüzlük var, niye 4.5 yıl sonra gündeme getiriliyor? Burada amaç, yeni partilerle ilgili soru işaretleri oluşturarak vatandaşın teveccühünü engellemek, kendi tabanındaki erimeyi durdurmak ve her yolu deneyerek iktidarda kalmak” görüşünü dile getirdi. Davutoğlu ekibine göre Erdoğan, hem Davutoğlu hem de Babacan ekibini tartışmaya çekerek yıpratmak istiyor.





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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özelleştirme İdaresi’nin böyle bir işleminden haberinin olmamasının mümkün olmadığını belirten Davutoğlu ekibi, “Cumhurbaşkanı’ndan habersiz kuş bile uçmaz. O zaman, neden bu işlem yapıldığı zaman itiraz etmedi. Madem bu insanlar dürüst değil, neden daha sonra birlikte çalışma isteğini iletti, neden Ali Babacan’a ekonomi danışmanlığı Mehmet Şimşek’e de yurt dışında bir görev önerdi” sorularını yöneltti.





Parti hazırlıklarında son aşamaya gelen Davutoğlu ekibi, İçişleri Bakanlığı’ndan kuruluş dilekçesinin verilmesi için randevu isteyecek. İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek yanıta göre partinin kuruluş dilekçesinin 13 Aralık ya da işlemlerin sarkması durumunda en geç 16 Aralık’ta verilmesi planlanıyor.