Davutoğlu ekibinden ağır suçlama: Saray darbesi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve dört dönem AKP'de milletvekilliği yapan Ahyan Sefer Üstün, TV5'te katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlık görevinden istifa ettiği süreçle ilgili konuşan Üstün, "Bir saray darbesiyle, yüzde 50 oy almış seçilmiş bir başbakan iktidardan uzaklaştırıldı. Menderes’e ağıtlar yakıyoruz; yakmamız da lazım. Peki, Davutoğlu’nda eksik kalan ne kalmış? Bir tek idam etmemişler” ifadelerini kullandı.





'ŞEFFAFLIK YASASI, BİR TELEFONLA ENGELLENDİ'





Ahmet Davutoğlu’nun AKP Genel Başkanı ve Başbakan olduğu dönemde TBMM’ye “Şeffaflık Kanunu” tasarısı gönderildiğini hatırlatan Üstün, “Biz buna ‘Şeffaflık Yasası’ dedik ama bu yolsuzlukla ve hırsızlıkla mücadele kanunuydu. Bu kanun da bir telefonla engellendi" dedi.





"İŞİN İÇİNDE 'PARTİ BANA KALSIN' DİYENLER VARDI"





Üstün, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Davutoğlu ile bir rekabete girip girmediği sorusuna şöyle cevap verdi:

"İçerisinde uhde kalmış kişiler bu işin içindeydi. Bir an önce başbakan olmak isteyenler bu işin içinde. Bakan olmak isteyenler bu işin içindeydi. Genel başkanlık hedefi olanlar, ileride bu parti bana kalsın diyen kim varsa bir araya geldi… Farklı sebeplerden bu siyasi darbeye omuz attılar. AK Parti’ye sonradan gelenler mevcut başbakana hücum edelim, Cumhurbaşkanına göz kırpalım diyenlerde bu işin içindeydi."



