Davutoğlu, Erbakan’ı ziyaret etti: ‘Üçüncü blok’ ve ‘ittifak’ işaretleri

Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini söyleyen Davutoğlu, görüşmenin bu anlamda önemli olduğunu belirtti.





Görüşmede, bu bağlamda çok güzel bir istişarede bulunduklarını aktaran Davutoğlu, "Biz, her türlü düşünceye açığız. Yeter ki ülkemiz bu dar boğazdan çıkacak yeni bir siyasi iklime kavuşsun." diye konuştu.





BirGün'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından genel başkanlar açıklama yaptı.Ahmet Davutoğlu, misafirperverliğinden ötürü Fatih Erbakan'a teşekkür etti, dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a da Allah'tan rahmet diledi.Davutoğlu, Türkiye'de "kutuplaşma" ve "atomizasyon" olmak üzere iki büyük tehlike gördüğünü anlatarak, en başından itibaren mümkünse aynı hassasiyetleri taşıyan, benzer düşünlere sahip partilerin bazılarının birleşmesi, değilse en azından Meclis'te "güçlü bir üçüncü blok" oluşturması düşüncesinde olduklarını bildirdi.Ahmet Davutoğlu, "Böyle bir üçüncü, güçlü bir Meclis blokunun oluşması hem iktidarı terbiye edecektir ve yanlışlardan uzaklaştıracaktır hem de iktidardan kopmakta olan geniş kitlelere bir alternatif oluşturacaktır" dedi.Fatih Erbakan da görüşmede kadın cinayetleri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, ekonomi gibi konuları ele aldıklarını anlattı.Türkiye'den İsrail'e Filistin üzerinden ticaret yapıldığını belirten Erbakan, bu noktada mevcut iktidarın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini söyledi.Erbakan, şöyle devam etti:"Böyle bir noktada mevcut iktidarın doğru adımları atmasına vesile olmak, özet olarak hayra vesile olup şerre fren olmak amacıyla TBMM'de bulunan partiler olarak bir işbirliği, yeni yasama yılında Meclis çalışmalarında daha aktif rol alabilmek ve biraz evvel söylediğim gibi asıl olarak hayra vesile olup şerde fren olmak fonksiyonumuzu daha etkili yerine getirebilmek bakımından bir işbirliğinin olabileceğini ele aldık. Bununla ilgili önümüzdeki dönemde görüşmelerimizi devam ettireceğiz."İki genel başkan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Bir basın mensubunun "Siz, Yeniden Refah Partisi çatısı altında bir birleşme olması gerektiğini ifade etmişsiniz. Bu görüşünüzü devam ettiriyor musunuz?" sorusu üzerine Erbakan, şu ifadeleri kullandı:"Herhangi bir partinin kapanıp diğer partiyle birleşmesinden ziyade bu aşamada biz, TBMM'de güçlü bir grup oluşturulması ve bu grup sayesinde Mecliste daha etkin rol alınması konusunda bir görüşme yaptık. Belki arkasından seçime yakın dönemde bu grubu oluşturan partiler arasında bir seçim ittifakının gündeme gelmesi söz konusu olabilir ama onun için şu anda erken."