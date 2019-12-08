Davutoğlu-Erdoğan kavgası kızışıyor: Dört yıl niye sustunuz?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti kurmaları beklenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözlerinin akabinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu'na Şehir Üniversitesi üzerinden yüklenirken, Davutoğlu'nun, "mal varlıkları araştırılsın" çağrısına destek açıklamaları gelmeye başladı.

MUSTAFA YENEROĞLU VE CİHANGİR İSLAM DESTEK VERDİ

Bu çağrıya ilk destek yakın bir zaman önce AKP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'dan geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Şehir Üniversitesi'ne daha fazla destek vereceğini vurgulayan Yeneroğlu, "Dört yıl niye sessiz kaldınız?" göndermesi yaptı.

Yeneroğlu, "İddia edilen sözde usulsüzlük olayıyla ilgili dört yıl bir şey denilmeyecek ve gün gelecek, kendi başbakanımız ve en parlak bakanlarımız dolandırıcılıkla suçlanacak! Tam bir talihsizlik." diye konuştu.





Yeneroğlu, "İzahı siyasetse, olmaz olsun böyle siyaset. Şehir Üniversitesi'ne desteğim dünden daha fazla.Bu olay bile başlı başına gelinen trajediyi ortaya koymakta. Tam da şimdi Şehir Üniversitesi gibi tek amacı düşünen,sorgulayan,otoriteye eleştirel yaklaşan gençler yetiştirmek olan eğitim kurumlarına Türkiye olarak dünden çok daha fazla ihtiyacımız var. Üniform toplum kâbustur." ifadelerini kullandı.













Saadet Partili Cihangir İslam, "Sayın Ahmet Davutoğlu’nun mal varlığı araştırma teklifini son derece yerinde buluyor ve destekliyorum. Eski / yeni başbakan ve bakanlar bu teklifi desteklemeli ve AKP grubunu bu teklife olumlu oy vermeye yönlendirmelidir." çağrısı yaptı.







