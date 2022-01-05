Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu Erdoğan'ın kaos planını anlattı: 'Provokasyon yapıyor, sokağa çıkılsın istiyor' /05 Ocak 2022 14:16

Davutoğlu Erdoğan'ın kaos planını anlattı: 'Provokasyon yapıyor, sokağa çıkılsın istiyor'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor. Sokağa çıkılsın ki kendisi de kendi taraftarlarını sokağa çıkarabilsin” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KRT TV’de yaptığı açıklamalarda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösterdi. “Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor” diyen Davutoğlu, “Sokağa çıkılsın ki kendisi de kendi taraftarlarını sokağa çıkarabilsin” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, şunları söyledi:

“Bir provokasyon varsa önce devleti yönetenin bu provokasyona dur demesi gerekiyor. Şimdi sayın Cumhurbaşkanı kendisi provokasyon yapıyor neredeyse. Burada Cumhurbaşkanı’nın, özellikle ekonomideki kriz sonrasında Çin Modeli ekonomi ile birlikte bir tercihte bulunduğu kanaatindeyim. Seçime gidene kadar Türkiye’yi gittikçe artan bir gerilim ve kendi tarafını konsolide etmek, oradan kopuşları. Bir suçlu varsa niye sen kovalıyorsun? Anayasal bir suç işlenecekse emniyet, hukuk, yargı gider çözer. Sen bir devlet adamı olarak ‘Ben kovalayacağım’ dediğin anda soru şu; ‘Kim bu kovalananlar’. Cumhurbaşkanı sokağa çıkılsın istiyor. Sokağa çıkılsın ki kendisi de kendi taraftarlarını sokağa çıkarabilsin. Bu gerilimde AK Parti çözülüyor. Haklı olarak AK Parti kitleleri ‘Bunun için mi oy verdik’ diyor. Bir sene önce eleştiriler, ‘Cumhurbaşkanı doğru yapmaya çalışıyor ama etrafı yetersiz’; sonrası, ‘Cumhurbaşkanı yanlış yapıyor galiba’; şimdi ise Cumhurbaşkanı’na sert eleştiriler var.”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, “Utanmadan sıkılmadan sokaklara döküleceklermiş. Nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz’da sokağa dökülenlere bu millet nasıl dersini verdiyse, siz de aynı dersi evvel Allah alırsınız. Bizler Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız” ifadelerini kullanmıştı.
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