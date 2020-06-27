Davutoğlu Erdoğan'ın 'yoruma kapalı' yayınını ti'ye aldı

Tayyip Erdoğan’ın YouTube’da canlı yayınlanan programında YKS’ya girecek öğrencilerin “oy moy yok” şeklindeki yorumları nedeniyle programa yorumların kapatılarak devam edilmesi siyaset gündemini hareketlendirdi.





Sosyal medyada “#OyMoyYok” hashtagı açılırken, ilginç bir çıkış da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.





Davutoğlu, gençlerin sorularını yanıtladığı “Onedio” yayınının linkini paylaşarak, “Gençler ve her daim genç kalanlar; @onediocom’da sizlerden gelen soruları yanıtladım. Üstelik, yoruma da açık” yorumunda bulundu.





Davutoğlu’nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.



