Samanyolu Haber /Gündem / Davutoğlu Erdoğan'ın 'yoruma kapalı' yayınını ti'ye aldı /27 Haziran 2020 10:20

Davutoğlu Erdoğan'ın 'yoruma kapalı' yayınını ti'ye aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YouTube yayınında yorumları engellemesine Davutoğlu, “Sizlerden gelen soruları yanıtladım. Üstelik, yoruma da açık” diyerek göndermede bulundu.

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Tayyip Erdoğan’ın YouTube’da canlı yayınlanan programında YKS’ya girecek öğrencilerin “oy moy yok” şeklindeki yorumları nedeniyle programa yorumların kapatılarak devam edilmesi siyaset gündemini hareketlendirdi.

Sosyal medyada “#OyMoyYok” hashtagı açılırken, ilginç bir çıkış da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

Davutoğlu, gençlerin sorularını yanıtladığı “Onedio” yayınının linkini paylaşarak, “Gençler ve her daim genç kalanlar; @onediocom’da sizlerden gelen soruları yanıtladım. Üstelik, yoruma da açık” yorumunda bulundu.

Davutoğlu’nun paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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