Davutoğlu iktidara meydan okudu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan haftalık bilgilendirme toplantısında gündemi değerlendirdi.







Rakamların ümit verici olmasına rağmen korona virüsü tehdidinin hâlâ geçmediğini vurgulayan Davutoğlu, Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine mutlaka uyulması gerektiğini söyledi. AVM’lerin açılma kararının tekrar gözden geçirilmesini isteyen Davutoğlu, Ramazan ayının son cumasının açık alanlarda ve camilerin avlularında sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınabileceğini söyledi.





‘BAHÇELİ YİNE İKTİDARA İSTİKAMET ÇİZİYOR’





MHP lideri Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği altı maddelik düzenleme önerisiyle erken seçim tartışmasını başlattığını söyleyen Davutoğlu şunları söyledi:





“Koalisyonun sayısal büyük ortağı AK Parti’den ve Sayın Erdoğan’dan bir tepki gelmemesi Bahçeli’nin gündeminin geçmişte olduğu gibi iktidarın gündemi olabileceğine işaret ediyor. Bahçeli iktidara yine istikamet çiziyor. Siyasi partiler, seçim kanunu, meclis iç tüzüğü, milletvekili dokunulmazlığı, siyasi etik kanunu, meslek kuruluşlarıyla ilgili içeriği belli olmayan bir değişim talebi var. Öncelikle ümit ederiz ki talep edilen değişim daha fazla hukuk, adalet, şeffaflık, ahlak ve demokrasi istikametinde olsun. Ancak bu değişimlerden kasıt; siyasi partileri zaten anti-demokratik birer yapıya dönüştüren yasanın daha fazla bir hiyerarşi içine sokulmasıysa, seçim kanununu daha da demokrasiden uzaklaştırmaksa, milletvekillerinin zaten sıkıntılı olan bağımsızlığını ve ifade özgürlüğünü daha fazla daraltmaksa, siyasi etik diyerek cari siyasi bağlamı ve çıkmazı biraz daha güçlendirmekse, TBMM iç tüzüğünde değişim isteyen, ancak hali hazırda bile tabulara dokunmanın demokrasiye yakışmayacak bir şekilde, ifade ve kürsü özgürlüğünü ayaklar altına alarak para cezasına tabi olduğu düzenin daha da güçlenmesi olacaksa, zaten demokratik olgunlukları ve işleyişleri sorunlu olan bütün yarı-resmi meslek odaları ve ticaret odaları gibi kurumlara yönelik olarak daha fazla demokrasi yerine daha fazla itaat için uğraşılacaksa, Gelecek Partisi bütün bunların karşısında olacaktır.”





‘BEN YAPTIM OLDU’YLA OLMAZ’





“Hayrı destekleyecek, Şerrin ise karşısında olacağız” diyen Davutoğlu, siyasi yasaklar yasasının ülkeye çok büyük bedeller ödeteceği uyarısında bulunarak şöyle devam etti:





“Tıpkı ekonominin evrensel kurallarıyla her gün oynadığınız gibi seçim sistemi, siyasi partiler, Meclis işleyişi, milletvekilleri, meslek odalarının düzeniyle de yasakçı bir zihniyetle oynamayın. Bu iş ciddiyetsizlikle, ‘ben yaptım oldu’yla ele alınacak bir iş değildir. Bu konular liyakatsizlikle ele alınacak konular değildir. Anlaşılan bu ülkeyi yönetmenin ciddiyeti ve sorumluluğu size birkaç gömlek fazla gelmektedir. Sıkıştığınız her konuda, sorun yaşadığınız her başlıkta çözümü ya kuralları değiştirmede ya hile yapmada ya da adaletten uzaklaşmada buluyorsunuz.”





‘GERÇEK NİYETİNİZ ERKEN SEÇİMSE HODRİ MEYDAN’





Davutoğlu, iktidarın yürüttükleri siyasi çalışmalardan endişe duyduğu için erken seçim tartışmalarını gündeme getirdiğini savunarak “Hodri Meydan” dedi. Davutoğlu şunları söyledi:





“Biz Gelecek Partisi olarak, zamanı ne olursa olsun, seçimlerden, milletimize gitmekten endişe duymuyoruz. Gerçekten niyetiniz erken seçimse “Hodri Meydan”, buyurun seçime gidelim. Yok eğer, darbe olmadı, erken seçim ile milletin gerçek gündemini değiştirelim gibi günübirlik kaygıların peşindeyseniz, bu tür ucuz manipülasyonlarla milletimizin enerjisini tüketmekten vazgeçin.”





‘SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEYECEK’





İktidarın gidişinin göründüğünü savunan Davutoğlu, “İstediğinizi yapın, bize seçim kanunu üzerinden tuzaklar kurun, baskın seçim düşünün bu işin sonu değişmeyecek. Millete numara çekilmiyor. Millet yapmaya çalıştığınız hile hurdayı görüyor. Bütün medyayı kontrol etmenize rağmen, millet numaralarınızı ve hilelerinizi görüyor. Numaralarınız ve hileleriniz göründükçe de sözünüzün bir kıymeti harbiyesi olmuyor. Üstelik aynı hileler zamanında size yapıldı. Sayın Erdoğan’ı yasakladılar, hapse attılar. Ne oldu? Kendisi milletin oyuyla cumhurbaşkanlığına kadar geldi. Şimdi Sayın Erdoğan aynı oyunlarla rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışıyor. Nasıl ki öncekiler başarılı olamadı ise Erdoğan ve Bahçeli de başarılı olamayacak. Son sözü millet söyleyecek” dedi.





KAYYIM ATAMALARINA TEPKİ





Davutoğlu, sosyal medyada milli-gayri milli hesaplar tartışması başlatılmasını “Bu yöntemleri Kuzey Kore’den mi öğrendiniz” sözleriyle eleştirdi. Davutoğlu, belediyelere kayyım atılmasını kararını eleştirerek, salgın ortamının suiistimal edilmemesi uyarısında bulundu:

“Bu salgının ortasında bu iktidar milyonlarca insanın oylarıyla seçilen belediyeleri teker teker ele geçirme derdine düşmüştür. Kayyım atamalarıyla, seçilmiş belediye başkanlarını koltuklarından ederek yerel yönetimleri idare edeceğini zannedenler ya uzun yıllardır bu ülkede yaşamamışlardır ya da gerçekten geçmişte yaşananlardan zerre ders almamışlardır. Bizzat kendisi seçilmiş olduğu belediye başkanlığını bugünlere benzeyen 28 Şubat tuzağıyla kaybetmiş olan Sayın Erdoğan’ın bu durumu idrak edememesi yaşanmakta olan körleşmeyi açık bir şekilde göstermektedir. Gelecek Partisi açık bir şekilde seçilmişlere karşı yapılan bu açık hukuksuzluğun karşısındadır.”