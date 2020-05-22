Davutoğlu ile Akitçi canlı yayında birbirine girdi: Niye bağırıyorsun!

Davutoğlu’nun kurucusu olduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne el konulmasıyla ilgili konuştuğu sırada AKP’yi savunan Ali İhsan Karahasanoğlu’nun sesini yükseltmesine öfkelenen Davutoğlu, “Sizin dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı?” diye sordu. Karahasanoğlu da "yok" diye cevap verdi.







Davutoğlu, sözünü keserek başörtüsü mağduriyetiyle ilgili örnek veren Karahasanoğlu’na “Onu Doğu Perinçek’i destekleyenlere sor” diye yüksek sesle yanıt verdi. Karahasanoğlu’nun “CHP’ye de soralım mı?” sorusu üzerine Davutoğlu, “Ona da sor, ben burada CHP’nin avukatı değilim. Hiçbir zaman da olmadım. Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti. Ama siz de AK Parti’nin avukatı değilsiniz. Yanlışlıkların avukatlığını yapmayın. Allah’tan korkun” diye konuştu.







‘NİYE BAĞIRIYORSUN ALİ İHSAN BEY?’





Davutoğlu, “Niye bağırıyorsun, niye sesini yükseltiyorsun Ali İhsan Bey, Bir kere burada siz soru soran bir gazetecisiniz, ben de cevap veren bir başbakan ve genel başkanım. Siz, soru soran bir muhatapsınız ben de bir ilim insanıyım. Siz bir insanınız, ben de bir insanım. Sesinizi yükseltmeden konuşacaksınız” diyerek Karahasanoğlu’nu uyardı.





Davutoğlu, “Ali İhsan Bey, bağırarak haklı çıkamazsınız. Vicdanınız sizi rahatsız ediyor Şehir Üniversitesi’ne yapılan dolayısıyla, ben biliyorum. O vicdanınızın sesini bastırmaya çalışıyorsunuz. Bastırmayın. Bu Şehir Üniversitesi’nin kapısına kilit vuranların, Bilim Sanat Vakfına kayyum atayanların bu dünyada da ahirette de iki elim yakalarında olacak. Şehir Üniversitesi’nde gayri hukuki herhangi bir işlem olmadı” diye konuştu.





'BAHÇELİ’YE KOALİSYON İÇİN GİTTİĞİMDE ’17-25’TEN AKLANSINLAR' DEDİ





Davutoğlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle ilgili olarak “Ben Bahçeli’ye koalisyon için gittiğimde önüme koyduğu ilk maddelerden birisi 17-25’ten aklansınlar sonra konuşalım olmuştu. Saatini 17:25’e ayarlayıp o saat önünde Can Dündar ile poz veren de Sayın Bahçeli’dir” ifadesini kullandı.



