Samanyolu Haber /Politika / 'Davutoğlu ile Erdoğan telefonda kavga etti' /16 Kasım 2021 12:14

'Davutoğlu ile Erdoğan telefonda kavga etti'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, Erdoğan ve Davutoğlu'nun telefondaki kavgasının ardından Pelikan'ın kurulduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişte telefonda kavga ettiğini açıkladı.

İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, geçmişe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AKP'den ayrılış sürecini anlatan Abdullah Başçı, 17-25 Aralık'ı işaret ederek şöyle konuştu:

'DAVUTOĞLU, 'YOLSUZLUK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR' DEDİ'

"Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde yolsuzlukların had safhaya ulaştığını söyleyerek buna müdahale etmek istedi. Şeffaflık yasası çıkardı. O zaman da Davutoğlu, ‘Arkadaşlar partinin içinde yolsuzluk almış başını gidiyor. Bunu partiden kazıyacağım. Şeffaflık yasası ile herkes hesap verecek. Her yıl başı her milletvekili mal beyanında bulunacak. Malı manasız şekilde artanı hesaba çekeceğim’ demişti."

'TELEFONDA KAVGA ETTİLER'

Başçı, “Sayın Davutoğlu böyle konuşunca o zaman ki AKP’li milletvekilleri arkasından küfür etti. ‘Bu adam nereden geldi’ diye söylendi. Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya müdahale etti. ‘Bu şeffaflık yasasına izin vermem. Sen böyle bir şey yaparsan ben partiye ilçe başkanı olacak adam bile bulamam’ yanıtı verdi. Davutoğlu ise milletten yana bir duruş sergiledi. Uzun süre tartışıp, telefonda kavga ettiler. Bunu herkes bilsin” diye konuştu.

'SONRA PELİKAN KURULDU'

Bu olayın ardından Pelikan'ın kurulduğunu söyleyen Başçı, "Erdoğan yanlısı gazeteciler bir araya geldi. Bir yalı kiraladı. Oradan Davutoğlu’nu yıpratacak haberler servis etmeye başladılar. Velhasıl kelam Davutoğlu o süreçlerde şunu yapmaya çalıştı; şeffaflık" dedi.

5’li çete diye anılan müteahhitlere Davutoğlu döneminde ihale verilmesinin talep edildiğini söyleyen Başçı, Davutoğlu’nun yukarıdan gelen bu talepleri de reddettiğini, Erdoğan’la uzun süre karşı karşıya kaldığını ve ayrı düştüklerini ifade etti.

'ERDOĞAN BİZİ ASLA HEDEF ALAMAZ'

Başcı konuşmasının devamında ise "Çıkıyor ‘Bay Kemal’ diyor. Çıkıyor Akşener’e, ‘Gelin hanım bunlar iyi günlerin’ diyor. Ama bakın Davutoğlu’na tek kelime edemiyor. Edemez. Edeceği zaman misliyle karşılığını alacağını bilir. Bu yüzden Erdoğan asla bizi hedef alamaz” diye konuştu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Davutoğlu ile Erdoğan telefonda kavga etti' Sonraki Haber >>

Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması

Ersan Şen ile Cem Küçük

Sokak röportajında ortalık karıştı!

Sokak röportajında ortalık karıştı!

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

İstanbul'da 'iç savaş' gibi mahalle kavgası

Metrobüs out - Trenbüs in

Metrobüs out - Trenbüs in

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

AKP’li Birinci ‘sosyal soykırımı’ yetersiz gördü: Türkiye’yi ve dünyayı dar edelim!

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Zamlardan şikayet eden pazarcı gözaltına alındı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:52:48