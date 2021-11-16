'Davutoğlu ile Erdoğan telefonda kavga etti'

'DAVUTOĞLU, 'YOLSUZLUK ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR' DEDİ'





'TELEFONDA KAVGA ETTİLER'





'SONRA PELİKAN KURULDU'





'ERDOĞAN BİZİ ASLA HEDEF ALAMAZ'





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile AKP'li cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçmişte telefonda kavga ettiğini açıkladı.İstanbul'da gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı, geçmişe ilişkin açıklamalarda bulundu.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun AKP'den ayrılış sürecini anlatan Abdullah Başçı, 17-25 Aralık'ı işaret ederek şöyle konuştu:"Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde yolsuzlukların had safhaya ulaştığını söyleyerek buna müdahale etmek istedi. Şeffaflık yasası çıkardı. O zaman da Davutoğlu, ‘Arkadaşlar partinin içinde yolsuzluk almış başını gidiyor. Bunu partiden kazıyacağım. Şeffaflık yasası ile herkes hesap verecek. Her yıl başı her milletvekili mal beyanında bulunacak. Malı manasız şekilde artanı hesaba çekeceğim’ demişti."Başçı, “Sayın Davutoğlu böyle konuşunca o zaman ki AKP’li milletvekilleri arkasından küfür etti. ‘Bu adam nereden geldi’ diye söylendi. Akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olaya müdahale etti. ‘Bu şeffaflık yasasına izin vermem. Sen böyle bir şey yaparsan ben partiye ilçe başkanı olacak adam bile bulamam’ yanıtı verdi. Davutoğlu ise milletten yana bir duruş sergiledi. Uzun süre tartışıp, telefonda kavga ettiler. Bunu herkes bilsin” diye konuştu.Bu olayın ardından Pelikan'ın kurulduğunu söyleyen Başçı, "Erdoğan yanlısı gazeteciler bir araya geldi. Bir yalı kiraladı. Oradan Davutoğlu’nu yıpratacak haberler servis etmeye başladılar. Velhasıl kelam Davutoğlu o süreçlerde şunu yapmaya çalıştı; şeffaflık" dedi.5’li çete diye anılan müteahhitlere Davutoğlu döneminde ihale verilmesinin talep edildiğini söyleyen Başçı, Davutoğlu’nun yukarıdan gelen bu talepleri de reddettiğini, Erdoğan’la uzun süre karşı karşıya kaldığını ve ayrı düştüklerini ifade etti.Başcı konuşmasının devamında ise "Çıkıyor ‘Bay Kemal’ diyor. Çıkıyor Akşener’e, ‘Gelin hanım bunlar iyi günlerin’ diyor. Ama bakın Davutoğlu’na tek kelime edemiyor. Edemez. Edeceği zaman misliyle karşılığını alacağını bilir. Bu yüzden Erdoğan asla bizi hedef alamaz” diye konuştu.