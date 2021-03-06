Davutoğlu ile konuşan Buket Aydın rezil oldu

Buket Aydın, Ahmet Davutoğlu'nun Stratejik Derinlik adlı kitabının İngilizce basımını Yunanistan'da bindiği taksici tarafından okunduğu sözlerine Davutoğlu, kitabın İngilizce baskısının olmadığı iddiasıyla cevap verdi.





Haber Global kanalında Buket Aydın ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında geçen kitap diyaloğu sosyal medyanın diline düştü.





Aydın, "Akademik çevrelerde çok ses getiren Stratejik Derinlik adlı bir kitabınız var" diyerek söze başladı ve "Çok değişik bir şey anlatmak istiyorum" diyerek Yunanistan'a gittiği sırada bindiği takside Ahmet Davutoğlu'nun kitabını gördüğünü söyledi. "Taksiyi kullanan beyefendiye sordum. Bu kitabı mı okuyorsunuz? Tabi İngilizce çevirisiydi, Yunanca değil İngilizce. Şoför evet dedi."





Buket Aydın'ın sözünü kesen Davutoğlu ise "Yunancadır, İngilizce'ye çevirisine izin vermedim" dedi.





Davutoğlu, "Stratejik Derinlik'in 12 dile çevirisi yapıldı. Yunanistan'da çok satanlar listesine girdi. İngilizce çevirisini o sırada devlet görevlisi olduğum için ki çok sayıda yayınevi talip olduğu halde izin vermedim. Birçok ülke ile ilgili analiz var çünkü orada. Ama bu sene Japoncaya da çevrildi ve 20 yıl sonra Japonya'da da yayınlandı, geniş yankı buldu. Rusça, Arapça, Yunanca, Bulgarca, Sırpça, Macarca ve birçok dile çevrildi" diyerek Buket Aydın'ı düzeltti. Davutoğlu, saydığı ülkeler arasında ABD ya da İngiltere'yi eklemedi.





Buket Aydın ise kitabın kapağının İngilizce olduğunu, öyle hatırladığında ısrar etti.