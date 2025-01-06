Davutoğlu İmralı heyetini uğurladı, ardından ateş püskürdü: 'Kınıyorum'





"KAPSAMLI AÇIKLAMAYI DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİKTEN SONRA YAPACAĞIZ"





HATİMOĞULLARI'NDAN GAZZE BENZETMESİ





GAZETECİLERİN YANINA DÖNDÜ, ATEŞ PÜSKÜRDÜ





BİR SONRAKİ DURAK AKP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyeti bugün Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Bahçeli gibi Davutoğlu da İmralı heyetini kapıda karşıladı. Heyetlerin görüşmesi sona erdi. İmralı heyetini kapıda uğurlayan Davutoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın son açıklamasına sert tepki gösterdi.DEM Parti'nin heyetinde İmralı görüşmesine giden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'e yerine kayyım atanan Ahmet Türk eşlik ederken Gelecek Partisi'nin heyetinde de parti başkanı Ahmet Davutoğlu, Mustafa Bilici, Kani Torun, Hasan Seğmen, Aydın Altaç yer aldı.Gelecek Parti heyeti DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Ahmet Davutoğlu, Sırrı Süreyya Önder'e "Meclis'i şenlendiriyorsunuz" dedi, Önder de ona "Ortam yeterince kasvetli" yanıtını verdi.Görüşme sonrası açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "Yürüttüğümüz görüşmeler kapsamında bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski süreçte birlikte çalışma fırsatı yakaladığımız Sayın Ahmet Davutoğlu Hoca ile görüştük. Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni görüşmeler ışığında, yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler. Bu sürecin sonunda Selahattin Bey'İi(Demirtaş) de ziyaret edeceğiz kapsamlı açıklamayı ondan sonra yapacağız"Görüşmeye dair Davutoğlu da "Benim buradan tavsiyem gerek heyet üyelerine gerek Türkiye'deki bütün siyasilere Sayın Bahçeli'nin (Devlet Bahçeli) açıklamalarıyla başlayan ve daha sonra da toplum katmanlarına yayılan bu dönemi soğukkanlı bir şekilde provokasyonlara kapalı olarak kamu düzenine saygı göstererek ve derin tarih bilgimizden bilincimizden, tecrübelerimizden hareketle geleceğin barış içinde yaşayan güçlü Türkiye'sini inşa etmektir mesele. Türkiye'nin kendi iç yapısını tahkim etmesi eminim Suriye ve Irak'ta da barışçıl çözümler için büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah hayırlısıyla bu süreç doğru bir istikamette ilerler" açıklamasını yaptı.DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek, barışı inşa edeceğiz. Ya da negatif yönde kırılma gerçekleşecek her yer Gazze'ye dönüşecek" açıklaması tartışmalara neden olurken, Önder, Hatimoğulları'nın söz konusu sözlerinin bağlamından koparıldığını söyledi.İmralı heyetini uğurlayan Davutoğlu, Hatimoğulları'nın açıklamasına ilişkin olarak, "Son derece talihsiz açıklama. Bu açıklamayı net şekilde kınıyorum. Daha önce de Filistin'le Türkiye'deki iç meselelerle ilgili yapılan kıyaslamalarda şunu söyledim: Kim Gazze meselesini Türkiye'deki Kürt sorunuyla karşılaştırıyorsa tarih bilmiyordur. Jeopolitik bilmiyordur. Türkiye bir işgal devleti değildir. Kürtler de Gazzeliler gibi işgal altında olan bir toplum değil"DEM Parti Gelecek Parti ziyaretinin ardından da bugün saat 13.30'da AKP kurmaylarıyla, saat 15.30'da Saadet Partisi'yle görüşecek. CHP randevu için MYK toplantısında karar verecek, İYİ Parti ise DEM Parti ile görüşmeyeceğini açıkladı.İmralı heyeti cuma günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.