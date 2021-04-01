Davutoğlu: 'Kamu borcu tarihte ilk defa 2 trilyon lirayı aştı'

Iğdır'da konuşan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, iktidara bir kez daha ekonomi üzerinden yüklendi.Merkez Bankası Başkanı değişimi yüzünden ülke bütçesinin üzerine toplam 675 milyar Türk Lirası ekstra yük bindiğini belirten Davutoğlu, "Kamu borcu tarihte ilk defa bir 2 trilyon lirayı aştı" dedi.





Davutoğlu, partisinin Iğdır 1. Olağan İl Kongresinde konuştu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Davutoğlu, ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.





Davutoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





"Zor günleri yaşıyoruz, kritik eşikleri geçiyoruz. Esnafımızın derdi aynı dert, bizi kurtarın deyin insanlar... Biz kendi ikbalimiz, çıkarımız için yola çıkmadık. İnsanlar üç şeyi ararlar: 1- Sağlık 2- Ekonomi 3- Hukuk. Maalesef bu üç alanda da yaşananlara baktığımızda bu iktidarın ne sağlığa, ne hukuka ne de ekonomiye hiçbir saygı göstermediğini açık bir şekilde görüyoruz.





Bunların akıbetlerinin hayır olmadığını geçmişte de söylemiştim, neden biliyor musunuz? Halktan koptular. İçinden çıktıkları halktan uzaklaştılar. Sokağa çıkmıyor, çarşı pazarı gezmiyor, sırça köşklerinde rahat içinde yaşıyor ve herkesin de susmasını bekliyorlar. Geçtiğimiz dönemde 101 bin elektrik abonesinin elektriği, 50 bin doğal gaz abonesinin doğal gazı borçlarını ödeyemediği için kesildi. Halk bu durumda.





Türk ekonomisi büyük bir fırtınanın içinde. 2001'de olduğu gibi herkes her gün dolara bakıyor, euroya bakıyor. Ne oldu peki? Bir gece yarısı 4 ay önce gelen Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdiler ve fırtına koptu. Merkez Bankası Başkanı değişimi yüzünden ülke bütçesinin üzerine toplam 675 milyar Türk Lirası ekstra yük bindi.





Millete dövizinizi altınınızı bozdurun diyorlar. Milletin dövizi altını kalmadı Sayın Erdoğan. Rahip Brunson'ı vermemek için milletin dövizini altınını topladın, sonra Trump'tan "aptal olma" diye bir mektup aldın, Rahip Brunson'ı da teslim ettin.





Kamu borcu tarihte ilk defa bir 2 trilyon lirayı aştı. 2 trilyon lira kamu borcu var. Böyle bir dönemde Çin'den 30 milyon dolar yatırım gelmiş, "büyük yatırım" diye bizzat Cumhurbaşkanı açıklıyor. Tasarruf yapacaksanız başlamanız gereken yer Saray. Saray'da hiçbir iş yapmadan maaş alan 150'yi aşkın danışmanınızı işten çıkartın önce. Cumhurbaşkanlığı'nda çalışanlar 3-5 yerden maaş alıyor. Hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Milletin çilesini anlamaz mısınız?





Bir AK Parti büro çalışanı altında en lüks arabalarla geziyorsa, lüks ve şatafat içinde hava atıyorsa, milletin fakir evlatları sokakta iş ararken o sadece bir partide büro çalışanı olmak hasebiyle bu imkanlara kavuşuyorsa sorarız: Bu kaynak nereden geldi? Siyaset millete hizmet aracıdır, cep doldurma amacı değildir dedik. Siyasi Ahlak Yasası çıkarmaya çalıştık olmaz dediler. İmar Yasası çıkarıp yolsuzlukları bitirmeye çalıştık olmaz dediler. Şeffaflık Yasası çıkartalım herkes mal beyanı versin dedik olmaz dediler.





Açık ve net söylüyorum, her bir vatan evladını kendi evladından ayıran bir devlet adamı asla iflah olmaz. Devlet adamlığı odur ki her bir vatan evladında kendi oğlunu, kendi kızını görür. Ama bunlar yakınlarını öyle nemalandırdılar ki ne hukuk kaldı, ne liyakat. Biz gençlere müjde olarak çok net bir şey söylüyoruz, liyakat gelecek, mülakat bitecek! Gelecek Partisi gelecek, adalet gelecek, hukuk gelecek, güven gelecek."





Davutoğlu’nun gündeminde Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli de vardı.





Gelecek Partisi lideri şunları söyledi:





"Türkiye'de gündemi belirleyen, AK Parti'yi de yöneten, hukuka talimat veren, önüne kim gelirse en ağır sözlerle saldıran Sayın Bahçeli bu kez de Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak zaruret oldu demiş. Anayasa Mahkemesi en üst mahkeme. Sayın Bahçeli ondan da yukarıda bir yerde mi ki "Anayasa Mahkemesi kapatılsın" diye talimat veriyor? Sayın Bahçeli'nin herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşından hiçbir farkı da ayrıcalığı da yoktur! Selçuk Özdağ'a saldıranlar bazı MHP milletvekillerinin hukuka açık tehditleri sonrasında serbest bırakıldılar. Şimdi aynı yaklaşımla "AYM kapatılsın" diyorlar. Aslında "hukuk kapatılsın" demek istiyorlar.





Hukuk kapatılsın, demokrasi kapatılsın, Türkiye kapatılsın, biz içeride istediğimiz iktidar oyunlarını oynayalım istiyorlar. O dönem bitti Sayın Bahçeli! Türkiye'nin kapatılmasına, demokrasinin hukukun kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz! Kapalı bir ülke inşa, otoriter bir yapı kurmak etmek isteyen başka rüyalar görsün. Türkiye evrensel standartlarda demokrasinin, hukukun uygulandığı bir ülke haline gelecek. Gelecek Partisi'ni bunun için kurduk. Türkiye'yi 2.5 adam yönetsin diye kurmadık! Bir kez daha tüm siyasi parti liderlerine ve kanaat önderlerine çağrıda bulunuyorum: Anayasa Mahkemesi'ne dönük bu tutum karşısında herkes seslerini yükseltmeli ve demokrasi çağrısında bulunmalı."