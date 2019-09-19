'Davutoğlu kasımda, Babacan aralıkta tabelayı asıyor'

AKP’den ayrılan iki grubun yeni parti girişimleri hız kazandı. Eski bakan Ali Babacan’ın "yıl bitmeden partiyi kuracağız" açıklamasının ardından görüşme taleplerinin ikiye katlandığına dikkat çekiliyor. Kasım ayı geçmeden parti tabelasını asmaya hazırlanan eski başbakan Davutoğlu da 70-80 kişiden oluşacak kurucular kurulu üzerinde çalışmaya başladı.





Nergis Demirkaya'nın Gazete Duvar'da yer alan haberine göre, eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan öncülüğünde yürütülen iki ayrı yeni parti kurma girişimi sürüyor. Kuruluş takvimlerini açıklamaya başlayan yeni parti girişimlerinin mutfakları da oldukça hareketli görünüyor.





Ali Babacan’a yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ilk etapta merkezi yapılanma oluşturulacak. Kaynaklar Babacan’ın uzun bir aradan sonra sessizliğini bozup yeni parti girişimiyle ilgili soruları yanıtladığı röportajın ardından görüşme taleplerinin ikiye katlandığına dikkat çekiyor. Babacan’la görüşmek isteyenler arasında farklı siyasi partilerden, iş dünyasından önemli isimlerin bulunduğu ifade ediliyor.





Babacan ekibinin hedefi eylül ayı sonu, ekim başında kadrolarını oluşturup merkez yapılanmasını tamamlamak, ekim ve kasım aylarında da parti politikalarını olgunlaştırmak. Yıl bitmeden aralık ayında da yeni parti tabelasının asılması hedefleniyor.





Siyasi partilerin seçime girme yeterliliği için seçimden 6 ay önce kurulması ve 41 ilde örgütlenmesi gerekiyor. Babacan ekibinin hedefi ise 81 ilde örgütlenmeyi sağlamak. Şimdilik erken seçim beklenmediğini ifade eden kaynaklar, “il ve ilçe teşkilatı için yeterli kadronuz olacak mı” sorusuna “3 parti kuracak kadro var” yanıtı veriyor.





GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM Mİ ÖNERİLECEK?





Babacan’ın kuracağı partinin adı ile yeni partinin program ve tüzüğünde yönetim sistemine dair nasıl bir öneride bulunulacağı merak konusu. Babacan, Karar gazetesine verdiği röportajda güçler ayrılığının önemine işaret etmiş, 50+1’le oluşan yürütme organı karşısında temsil gücü yüzde 90’ı bulan Meclis’in daha da güçlü olması gerektiğine vurgu yapmıştı. Babacan ekibinin sistemle ilgili net tutumunu merkezi yapılanma oluştuktan sonra yeni kadrolarıyla tartışıp sonuçlandırması bekleniyor. Ancak yeni sistem için, “sistemsizlik”, “keyfiyete, otokrasiye yol açan yetkiler” yorumları, güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu olasılığını güçlendiriyor.





‘YENİ PARTİDE ESKİ İSİMLERİ AZ GÖRECEKSİNİZ’





Babacan’ın kuracağı yeni partiye büyük ilgi olduğu ifade ediliyor. Kaynaklar, AK Parti’nin yanı sıra CHP’den MHP’ye tüm partilerin yeni parti girişimini yakından takip ettiğini, bu ilginin özellikle il ve ilçelerde İYİ Partililerde daha yüksek olduğuna dikkat çekiliyor. Daha çok yeni isimlerin öne çıkarılacağı vurgulanan parti vitrini için, “Eski isimleri çok az göreceksiniz. Olsa da daha çok geri planda kalacaklar” deniliyor.





DAVUTOĞLU TÜZÜK VE PROGRAM HAZIRLIĞINI SÜRDÜRÜYOR





AK Parti’den ihraç talebi üzerine istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu da yeni parti çalışmalarına hız verdi. Hukukçular ve alanın uzmanlarıyla ekonomi, dış politika, AB, yargı, çevre-şehircilik, engelliler ve kadınlar gibi birçok konu ve sorun alanıyla ilgili çalışma yapılıyor. Hukukçuların ve uzmanların çalışması bitince hazırlanan taslaklar partinin öncü kadrolarınca değerlendirilip son şekli verilecek. İsim ve logo çalışmalarının da başladığı partide kurucular kurulu için de listenin oluşturulmaya başlandığı ifade ediliyor.





DAVUTOĞLU KASIM AYI GEÇMEDEN PARTİYİ KURACAK





Edinilen bilgiye göre Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucular kurulu 70-80 kişiden oluşacak. Kurucular arasında kadınlar, Aleviler, Kürt kanaat önderleri, gençler, göçmenler gibi toplumun tüm katmanlarından sesler yer alacak. 81 il yaklaşık 960 ilçede örgütlenme hedefiyle yola çıkan yeni parti girişiminde il teşkilatlanması için önümüzdeki günlerde görevlendirmelerin yapılması bekleniyor. Bir siyasetçi, “Tarih vermeyi doğru bulmuyoruz ama yeni partinin kuruluşu kasım ayını geçmeyecek” dedi.





‘İSTİFALAR DEVAM EDECEK’





20’den fazla eski milletvekili, 10’un üstümde eski il başkanının Davutoğlu ile birlikte siyaset yapmak için AK Parti’den istifa ettiği, bunun önümüzdeki günlerde daha da artacağı ifade ediliyor.