'Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'na doğu anketini gösterdi'

Gazete Duvar'daki kulis habere göre, görüşme sırasında Davutoğlu, doğu bölgelerinde gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını Kılıçdaroğlu ile paylaştı ve oy oranlarının bu bölgelerde arttığını belirtti.







Davutoğlu'nun dört parti yöneticisi ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret 2.5 saat sürerken, taraflar görüşmeyi 'hayırlı olsun' teması olarak nitelendirdi. Görüşme sırasında, iki parti arasında ittifak ihtimallerinin konuşulmadığı belirtilirken, ziyaret, 'ittifaka giden yolda bir diyalog zemini oluşturma çabası' olarak yorumlandı.





Kulis habere göre, Davutoğlu’nun doğu ve güneydoğu seçmeninden gördükleri ilgiye dair sözleri dikkat çekiciydi. AKP'nin bölgedeki oylarının düştüğünü söyleyen Davutoğlu, kimi oy oranları da paylaştı, Gelecek Partisi’nin oylarının Doğu’da yükseldiğini anlattı.