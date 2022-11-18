Davutoğlu, 'Korkak Ahmet' suçlamasına cevap verdi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HALK TV'de Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtladı.







Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Davutoğlu’nu “Artık konuş” diye eleştirerek "Serok Ahmet değil, korkak Ahmet'sin sen. Türkiye'nin başına, Cumhuriyet tarihi boyunca en büyük belayı açtın" demişti.





Ümit Özdağ'dan Davutoğlu'na sert sözler: Serok Ahmet değil, korkak Ahmet'sin senÜmit Özdağ'dan Davutoğlu'na sert sözler: Serok Ahmet değil, korkak Ahmet'sin sen







Ümit Özdağ'ın açıklamalarına HALK TV’de yanıt veren Davutoğlu, “Ciddiye de almıyorum. Bir akademisyen olarak değil, tedavi görmesi gereken birisi olarak, psikolojik dengesini doğru görmediğim biri olarak değerlendiriyorum. Cevap vermeye değer bulmuyorum” ifadelerini kullandı.