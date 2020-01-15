Davutoğlu’na 'görüşlerin ergen imam-hatipli kafası' dedim

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Sırrı Süreyya Önder, eski Ahmet Davutoğlu'nun Güneydoğu ve Kürt meselesine dair görüşlerini dinledikten sonra kendisine, “Bunlar ergen imam-hatipli kafası, bunlarla bir yere gidilmez.” dediğini aktardı.





Geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle ameliyat olan Önder, Diken yazarı Kemal Göktaş ile birlikte yaptığı “Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor” podcast dizisinin ikinci bölümünde, çözüm sürecinin niçin başarısız olduğunu anlattı.





DAVUTOĞLU İÇİN “BUNUNLA VARILACAK YOL YOKTUR” DEDİ







"Güvendiğiniz biri mi Ahmet Davutoğlu?” sorusu üzerine Önder, “Hayır, kocaman bir hayır." cevabını verdi.





HDP heyeti olarak başbakan olmadan Davutoğlu ile önce üç saat görüştüklerini belirten Önder, "Başbakan olacağını biliyorduk. Onun için böyle bir anlamda bir ön görüşme idi. Bu söylediğimi o zaman yüzüne de söyledim. Bunlar ergen imam-hatipli kafası dedim. Birinci sınıfta hoş karşılanır imam-hatipte, bu çocuk gelmiş de ama ikinci sınıfta daha kâmil olurlar. Yani bununla varılacak bir yer yoktur şeklinde kendisine söylemiştim.” dedi





ÖNDER: BUNLAR CANLARINI HİÇ CEFAYA SOKMUYOR





Önder, “Hangi özelliği nedeniyle bunu söylediniz?" sorusuna karşılık, “Ortadoğu projeksiyonu, bölge, Kürt meselesine kamuoyu tarafından da bilinen yaklaşımı.” ifadelerini kullandı.





Davutoğlu ve benzer çizgideki siyasi aktörlerin geçmişe dair bir özür veya özeleştiri vermekten kaçındıklarını ifade eden Önder, “Canlarını hiç cefaya sokmuyorlar. Dün de kendileri halkıydı bugün de kendileri de haklı. ‘Ah o günlerde neler çektik’ gibi ‘aslında ben kapalı kapılar ardında söyledim’ diye geçiştirilecek bir şey değil bu.” diye konuştu.





"DEVLETİN ÇÖZÜME DAİR CİDDİYETSİZ BİR YAKLAŞIMI VARDI"





Önder çözüm sürecinin akim kalma sebebini şöyle özetledi: “Kürt siyasi hareketinin talebiyle, devletin yapmayı, kabullenmeyi düşündüğü şeyler arasındaki makas çok açıktı."





Önder şöyle devam etti: “Devletin bu konuda 'işte birkaç daha önce kıstığımız ya da cebren gasp ettiğimiz birkaç uygulamayı gevşetiriz. Bunların da onuru tamir olmuş olur. Silahı da bırakırlar' gibi ciddiyetsiz, meselenin taşıdığı boyutları kavramaktan ve birlikte düşünmekten uzak bir şey yaklaşımı vardı."





Kürt siyasi hareketinin de önceki ateşkes ve müzakerelerden çıkardığı sonuçlara göre bir yol takip ettiğini ifade eden Önder, "Kürtler dört başı mamur çerçevelenmiş ve demokratikleşme süreçlerini de içeren bir zemine oturtulmadan bunun her zaman geriye dönüş kapısını açık bırakacağı düşüncesindeydi.” dedi.



"KÜRT MESELESİ TÜRKİYE'NİN BUZ DAĞI"





Kürt meselesini "Türkiye’nin buz dağı" diye niteleyen Önder, “Bunu bir günde eritemezsiniz. Dolayısıyla sadece vereceğiniz ısı değildir bunu eritecek olan. Aynı zamanda bu denklemde bir de zaman dediğimiz bir şey vardır.” diye konuştu.





Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından 2018 yılı aralık ayında Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi'ne teslim olmuştu. Anayasa Mahkemesi'nin "ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine" dair kararının akabinde Önder, 4 Ekim 2019'da tahliye edilmişti.





Önder, Cezaevinden çıktıktan sonra Diyarbakır’da rol aldığı filmin “Diyarbakır kırıklarını” anlattığını ve kendisinin de kırıkların kuşlarını çaldığı bir oto galericiyi oynadığını aktardı.





Önder, “Sinema yapmaya hazırlanırken ceza onaylandı. Şimdi bitirmiş olduğum üç senaryom var.” diyerek sinemaya döneceğini söyledi.