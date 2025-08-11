Davutoğlu’ndan ‘15 Temmuz’ çıkışı: Binali Yıldırım ve Hulusi Akar'ı hedef aldı

Halk TV’de katıldığı ‘Yeni Bir Sabah’ programında konuşan Davutoğlu 15 Temmuz'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.





Kendisinden başka kimsenin Meclis Araştırma Komisyonu’na rapor veya ayrıntılı ifade vermediğini hatırlatan Davutoğlu, Binali Yıldırım’ın o gece sabaha kadar İlgaz Tüneli’nde saklandığını belirtti. Meclis Araştırma Komisyonu’nun ‘sümenaltı’ edildiğini anlatan Ahmet Davutoğlu, “Sen orada bir kalkışma var diyeceksin, bunu dedikten sonra kalkıp tünele saklanacaksın! Ya bu olacak şey mi ya! Nerede görülmüş!” ifadelerini kullandı.





Ahmet Davutoğlu, Hulusi Akar’a da tepkiliydi: “Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar! Neden o komisyona cevap vermedi? Madem (15 Temmuz’un üzerinden) zaman geçti; darbeci mi! Gelir orada ya o (Hulusi Akar) ölür ya darbeci ölür! Genelkurmay Başkanı, başbakan budur! Bu sorular sorulmalı…”





Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:





15 Temmuz’la ilgili Meclis’te de söyledim, şimdi tekrar çağrıda bulunuyorum… Meclis’te bir araştırma komisyonu kuruldu. Meclis’te kim çoğunluk; AK Parti… AK Parti’nin nihai karar vericisi kim; sayın Cumhurbaşkanı.

Komisyon toplandı. Selçuk Özdağ komisyon başkan yardımcısıydı. Komisyonda kişilere sorular soruldu. Bana da sordular. Açık söyleyeyim; o komisyona bütün detayıyla cevap veren tek yetkili bendim. Geçmişte görevi olmuş olan. O gün görevim yoktu ama bütün detayını verdim. 75 sayfa cevap verdim. Oturdum aylarca çalıştım, belgeler baktım. Her soruya cevap verdim.

Benim verdiğim raporda o komisyonun raporu da sümenaltı edildi. O gecenin başbakanı Binali Yıldırım komisyona cevap verdi mi? Hayır… Niye vermedi? Çünkü vermiş olsa Türkiye yangın yeriyken, ülkeyi yöneten düşük profilli başbakanın Ilgaz Tüneli’nde gecelediği ortaya çıkardı. Ilgaz Tüneli’nde sabaha kadar bir başbakan durur mu yahu? Devleti sahipsiz bırakır mı bir başbakan? Veremezdi hesabını. Soracaklardı, ‘O gece ne yaptın?’ Ilgaz Tüneli’nde geceledin! Kime talimat verdin? Telefon talimat verdim!

Sen orada bir kalkışma var diyeceksin, bunu dedikten sonra kalkıp tünele saklanacaksın! Ya bu olacak şey mi ya! Nerede görülmüş!





Bakın darbeciler Celal Bayar’ı almaya geldiklerinde tek başına direnir. Sürükleyerek çıkarırlar, o yaştaki başbakanı. ‘Çünkü ben buraya milletin oyuyla geldim’ der. 15 Temmuz’un başbakanı ne yaptı? Ilgaz Tüneli’nde sabahladı! Nasıl cevap verecek buna?

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar! Neden o komisyona cevap vermedi? Madem zaman geçti; darbeci mi gelir orada ya o ölür ya darbeci ölür! Genelkurmay Başkanı, başbakan budur! Sorular sorulmalı…





Ben o dönemde komisyona cevap vereceğim zaman sayın Erdoğan’ı ve Binali Yıldırım’ı aradım. Bu devlet işidir. Şu anda evraklar bende yok. Talimat verin, o evrakları alayım dedim. Birlikte ifade verelim, tenakuz da olmasın dedim. ‘Tabii’ dediler ikisi de… Ama sonra ben ifade verdim, rapor verdim; Binali Yıldırım vermedi… Ben görevden ayrılmak zorunda bırakılmış, parti darbesi yapılmış biri olarak rapor veriyorum; o geceden hiçbir sorumluluğum yok… O gecenin birinci sorumlusu durumunda olan başbakan sorulara cevap vermiyor! Nasıl ortaya çıkaracaksınız 15 Temmuz’la ilgili gerçekleri ortaya? Olmaz…





İşte bu yüzden kimse şu anda sorumluluk almak istemiyor. Çünkü diyor ki, “Ya benim üstümde kalırsa!” Gerekirse senin üstüne kalacak! Gerekiyorsa millet için sen fedakarlık yapacaksın. Askerin dağda şehit olmasını doğal görüyorsun da başbakanken Ilgaz Tüneli’ne neden saklanıyorsun? Neredeydin sen 15 Temmuz’da? Kimse bu soruyu sormuyor!